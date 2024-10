Volta por Cima: saiba qual foi a audiência do primeiro capítulo da novela

Substituta de Família É Tudo, a novela Volta por Cima estreou nesta segunda-feira, 30, na Globo. Saiba como foi a audiência

Substituta de Família É Tudo, a novela Volta por Cima estreou nesta segunda-feira, 30, na Globo. E o primeiro capítulo da trama de Claudia Souto registrou maior audiência que sua antecessora no capítulo de estreia, mas ficou atrás de Fuzuê (2023).

De acordo com dados divulgados pelo portal Notícias da TV, a trama marcou 21,2 pontos na Grande São Paulo. Uma audiência menor que a estreia de tramas recentes da mesma faixa, como Vai na Fé (2023), que marcou 22,4 pontos; Cara e Coragem (2022), com 22,9; e Quanto Mais Vida, Melhor (2021), com 21,7 pontos. Vale lembrar que cada ponto equivale a 191 mil pessoas.

No episódio de estreia de Volta por Cima, o público acompanhou que Madá (Jéssica Ellen) e Jão (Fabrício Boliveira) começaram a trama já com atritos. Enquanto ela alimenta um ranço pelo fiscal de ônibus, ele não escondeu o cansaço diante das críticas constantes dela.

Durante a conversa entre Jão e Cida (Juliana Alves), ela comentou sobre Madá e a festinha que ela organizou para seu pai, Lindomar (MV Bill), que está prestes a se aposentar.

O capítulo mostrou também que Madá e Chico (Amaury Lorenzo) são eternos noivos e já marcaram e desmarcaram o casamento algumas vezes. Mas se Madá mantém sua fidelidade, o herdeiro de Seu Moreira (Tonico Pereira) não é nada fiel à noiva e, já há muito tempo, nutre um caso com Roxelle (Isadora Cruz).

Acidente

E Lindomar, em seu último dia de trabalho, sofre um infarto, fica inconsciente e perde o controle do ônibus, que fica pendurado em um viaduto. Jão, que estava com o amigo em sua última viagem, ainda tenta pegar a direção, mas não conseguiu. Com isso, a frente do veículo ficou suspensa no ar. E o fiscal manda todos ficarem imóveis, já que o risco de cair é grande.