Ana Hikari comemora personagens amarelos em Volta por Cima: ‘Não estão estereotipados’

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Ana Hikari, a Mila de Família É Tudo, destaca pontos importantes de personagens amarelos em Volta por Cima

Volta por Cima ainda não estreou e já está dando o que falar. Um dos assuntos das redes sociais é que a nova novela das 7 da TV Globo, que estreia nesta segunda-feira, 30, terá parte da trama inspirada no universo dos k-dramas e do k-pop. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Ana Hikari (29), que deu vida a vilã Mila, na antecessora Família É Tudo e que foi a primeira – e até agora única – protagonista de ascendência asiática de uma novela global em Malhação Viva a Diferença (2018), fala de representatividade amarela no audiovisual e comemora: "Não estão estereotipados".

A artista entrega sentimento de missão cumprida com a trama de Daniel Ortiz (52) e felicidade em poder passar o bastão para Volta por Cima. “Estou muito feliz de finalizar Familia É Tudo e passar o bastão para novela Volta Por Cima vendo um elenco tão diverso, montado por Claudia Souto e André Câmara. Me emocionei muito vendo as fotos da coletiva de imprensa deles com o Chao Chen, Gabi Yoon, Jacqueline Sato, Sharon Cho e Allan Jeon”, diz.

“São personagens amarelos que não necessariamente estão relacionados como família na trama e não estão estereotipados, com sotaque depreciativo e caracterizados de pejorativa. Isso é lindo! Motivo de muito orgulho para nossa luta e digno de uma comemoração dentro da TV Globo. Acredito ser sinal de avanço e de que os autores, diretores e produtores de elenco estão escutando com atenção nossos questionamentos”, emenda a artista.

Irmã da protagonista Madá (Jéssica Ellen), Tati, papel da atriz Bia Santana (20), será uma jovem apaixonada pela cultura coreana, e vê nos k-dramas um escape da própria realidade. Ao longo dos capítulos, ela também irá conhecer e se apaixonar por Jin, vivido por Allan Jeon, um sul-coreano que chegou ao Rio de Janeiro em busca de emprego.

“É um universo completamente novo para mim. Fiquei muito feliz quando fui convidada para fazer o teste. Tenho uma prima que é muito fã de K-Pop e K-Drama, mas eu não era nada desse universo”, confessou Bia, durante a coletiva de imprensa da novela, na última terça-feira, 24, nos Estúdios Globo, com a participação da CARAS Brasil.