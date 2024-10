Você sabia? Jaffar Bambirra é filho de atriz que morreu em agosto

Sucesso como o parceiro de Mavi na novela Mania de Você, Jaffar Bambirra seguiu os passos da mãe na profissão. Saiba quem é a mãe dele

O ator Jaffar Bambirra ganhou destaque entre os telespectadores por causa do seu personagem Iberê na novela Mania de Você, da Globo. Iberê é o parceiro e cúmplice de Mavi (Chay Suede) e, em breve, o público descobrirá que os dois são irmãos. Agora, que tal saber uma curiosidade da vida pessoal do ator? Ele é filho de uma atriz.

Jaffar Bambirra é filho da atriz Nadia Bambirra, que faleceu em agosto de 2024 aos 60 anos . Ela partiu em decorrência do câncer. Nadia dirigiu grandes obras na Record como 'Plano Alto', 'Milagres de Jesus' e 'Dona Xepa'. Além disso, participou também de 'Rebelde', 'Poder Paralelo', 'Amor e Intrigas', 'Luz do Sol' e 'Alta Estação' como assistente de direção.

Na época, ele lamentou a morte da mãe com um recado especial no Instagram. "Que doideira esse processo todo entre a dor e o alívio de te ver descansando tão aqui, junto com um sentimento purinho de gratidão. Eu te disse tudo. E no fim eu percebi que eu tava esperando algo, uma última frase de efeito. E a última coisa que você me disse foi “te amo, te amo, te amo”, assim mesmo, três vezes

que doideira esse amor todo. A única saudade que dá é de não ouvir ele, porque sentir, eu sinto ele inteiro aqui dentro e ele flui como esse rio no meu rosto nesse momento enquanto estou escrevendo", escreveu.

O rapaz seguiu os passos da mãe na profissão e já tem uma longa estrada na carreira. A estreia dele foi em Rebelde, da Record, quando tinha 14 anos. Depois disso, ele se dedicou à música por um tempo e atuou na novela Pega Pega, da Globo, e também no cinema.

Nadia Bambirra, mãe do ator Jaffar Bambirra - Foto: Reprodução / Instagram; @rpenna

Mania de Você: O irmão de Mavi

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, os telespectadores vão descobrir que Mavi (Chay Suede) tem um irmão biológico! Além dele, Mércia (Adriana Esteves) teve mais um filho. Ela acredita que a criança morreu, mas o menino está vivo e muito perto do meio-irmão.

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, Nahum (Angelo Antônio), que é ex-marido de Mércia, vai ter uma conversa com Moema (Ana Beatriz Nogueira) sobre o filho que entregou para ela criar. Então, eles revelam que Iberê (Jaffar Bambirra) é meio-irmão de Mavi, sendo filho de Mércia com Nahum. Entenda a história:

Nahum fingiu a morte de Iberê quando ele era criança para se vingar de Mércia. Ele inventou um acidente doméstico com a criança e colocou a culpa na vilã, que acredita até hoje que foi a responsável pela morte do filho. Porém, Nahum pegou o menino e deu para Moema criar.

Na conversa, Moema diz que nunca contou para Iberê de quem ele é filho ou irmão, e não pretende contar no futuro. Ela diz que Nahum fingiu a morte do menino para se vingar de Mércia ao sentir ciúmes e que se arrepende de tê-lo ajudado. Então, Nahum diz que Moema poupou a criança de crescer sendo filho de Mércia, mas ela discorda e diz que o rapaz também se tornou um vilão.

Vale lembrar ainda que Iberê trabalha com Mavi sem saber que ele é seu meio-irmão e o ajuda com suas armações.