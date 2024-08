Atriz e diretora Nadia Bambirra morre aos 60 anos: 'Sua partida deixa um vazio'

Professora de grandes atrizes, a diretora Nadia Bambirra faleceu no domingo, 18, no Rio de Janeiro; artista lutava contra um câncer

A atriz, diretora e produtora Nadia Bambirra faleceu aos 60 anos de idade no domingo, 18. A informação sobre o falecimento da artista foi divulgada através das redes sociais da Escola de Atores Wolf Maya, da qual era professora de arte dramática.

A causa da morte de Nadia não foi revelada, mas a artista lutava contra um câncer. De acordo com um comunicado publicado no perfil oficial da famosa, o velório acontecerá na terça-feira, 20, a partir das 12h, no Crematório São Francisco Xavier, no Caju, Rio de Janeiro.

"Com profundo pesar, a Escola de Atores Wolf Maya se despede hoje, domingo 18 de agosto, da nossa querida professora Nádia Bambirra. Sua partida deixa um vazio em nossos corações e em nossa comunidade artística. Nádia era inspiração para todos que tiveram a honra de aprender e trabalhar com ela", diz a nota da instituição.

"Sua paixão pelo teatro, sua dedicação ao ensino e seu carinho pelos alunos sempre foram evidentes em cada aula, em cada conselho, em cada sorriso. Sua presença iluminava as salas de aula, trazendo à tona o melhor de cada aluno, não apenas como atores, mas como seres humanos. Seu legado continuará vivo em cada um de nós, que tivemos o privilégio de caminhar ao seu lado", completaram.

Mãe do ator Jaffar Bambirra, Nadia dirigiu grandes obras na Record como 'Plano Alto', 'Milagres de Jesus' e 'Dona Xepa'. Além disso, participou também de 'Rebelde', 'Poder Paralelo', 'Amor e Intrigas', 'Luz do Sol' e 'Alta Estação' como assistente de direção.

Famosos lamentam morte de Nadia Bambirra

Em meio ao luto, diversos famosos prestaram homenagens à grande Nadia Bambirra. A artista era professora de atrizes como Jeniffer Dias e Mel Fronckowiak.

"Todo meu amor. Uma tristeza", lamentou o ator Marcelo Serrado. "Minha mestra, que tristeza!", disse Jennifer. "Sinto muitíssimo", declarou a atriz Bia Montez, a eterna Dona Vilma de 'Malhação'. A atriz Beth Goulart comentou um emoji de coração partido na publicação do perfil de Nadia.

Luciano Szafir compartilhou em seu Instagram oficial um vídeo falando sobre a relação que tinha com a artista. "Acordei com a notícia de que a Nadia Bambirra se foi. Tenho um carinho tão grande por ela, ela sempre com um sorriso no rosto, sempre dando força. Recebi tanta mensagem dela quando estava no hospital", recordou o ator.

"Ela estava sofrendo muito, mas foi uma super mulher, super amiga. Convivemos muito, tínhamos ideias de projetos juntos. Sinto muito aos familiares. Ela criou um garoto maravilhoso [Jaffar]. Sinto muito. Aonde estiver, Nadia, obrigado por tudo", concluiu Luciano.