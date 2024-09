Viviane Araújo abre o coração e revela se planeja aumentar a família

A família vai crescer? Mãe de Joaquim, a atriz Viviane Araújo contou se possui planos de ter mais filhos com Guilherme Militão

Após 5 anos afastada das novelas, Viviane Araújo está prestes a retornar para as telinhas! Ela, que está no elenco de 'Volta por Cima', próximo folhetim das sete da TV Globo, não esconde o quanto está animada com sua volta para a carreira de atriz.

No entanto, diferente dos últimos trabalhos nas telinhas, Viviane agora possui uma nova área muito importante em sua vida pessoal: a maternidade. Em entrevista ao jornal 'O Globo', a mãe do pequeno Joaquim abriu o coração e contou como pretende conciliar as duas funções.

"Poder conciliar o trabalho com a vida de mãe é difícil e complicado, mas conseguimos", declarou a atriz, que não poupou elogios ao marido, Guilherme Militão. "Eu tenho um marido super parceiro e uma rede de apoio que também me ajuda cuidando dele [Joaquim] quando não estou", disse.

"Estou lá no trabalho, mas estou falando dele, as pessoas perguntam sobre o Joaquim e veem vídeos dele", acrescentou a mamãe coruja. Prestes a celebrar os 2 anos de vida do filho, Viviane Araújo falou sobre os planos de aumentar a família com Militão.

"A gente pensa e fala em ter mais um filho. Eu tenho um embrião congelado, mas também conversamos sobre adoção. Ainda não decidimos. Quando tocar realmente no coração, quem sabe ainda tenhamos mais um", explicou a artista, por fim.

Vale lembrar que a novela 'Volta por Cima' tem estreia prevista para o dia 30 de setembro. O novo folhetim de Claudia Souto entrará na grade da emissora no lugar de 'Família É Tudo', de Daniel Ortiz.

Viviane Araújo se declara para o marido em aniversário de casamento

Viviane Araújo completou três anos de casada na última terça-feira, 3, e fez questão de comemorar a data. Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma foto do dia em que se casou no religioso com Guilherme Militão e se declarou.

"Três anos da celebração do nosso amor! Que Deus continue nos abençoando e nos dando sabedoria para que esse dia se repita todos os anos de nossas vidas! Eu amo você @gmmilitao", escreveu a famosa, que oficializou a união no civil em maio de 2021.

Os fãs parabenizaram o casal. "Lindos! Que Deus siga abençoando essa relação", disse uma seguidora. "Que lindo, família real! Que Deus abençoe sempre essa linda união! Amo vocês!", escreveu outra. "Que Deus derrame bênçãos em abundância sobre a vida de vocês e abençoe todos os dias essa união", falou uma terceira.