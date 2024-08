Viúva de Silvio Santos toma decisão após morte do marido, diz colunista

Viúva do apresentador Silvio Santos, Íris Abravanel resolve fazer grande mudança em sua vida após a morte do marido

A autora de novelas Íris Abravanel se prepara uma grande mudança em sua rotina após a morte do marido, o apresentador Silvio Santos (1930-2024). De acordo com o colunista Jeff Benicio, do site Terra, ela deverá mudar de casa.

Fontes do colunista informaram que Íris pretende sair da mansão onde vivia com o marido. A propriedade luxuosa fica no bairro do Morumbi, em São Paulo, e foi o lar do casal por muitos anos. Porém, sem Silvio Santos, ela deverá ir para mais perto das filhas.

A previsão é que Íris Abravanel vá para uma mansão que fica em um condomínio fechado em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Assim, ela ficará perto das filhas, que moram na mesma região.

Decisão sobre a empresa da família

Depois da morte do apresentador Silvio Santos (1930-2024), as filhas dele tomaram uma decisão sobre uma das empresas do Grupo Silvio Santos. De acordo com o site f5, as herdeiras do comunicador decidiram que não vão mais a Jequiti Cosméticos por enquanto.

A publicação do colunista Gabriel Vaquer informou que o Grupo Silvio Santos desistiu da proposta de venda da empresa para outro empreendimento do ramo. A decisão foi tomada após receberem a notícia de que a empresa vale mais do que o valor que foi oferecido.

A proposta era de vender a empresa por R$ 450 mil, mas as herdeiras do apresentador desistiram do negócio. Hoje em dia, o valor de mercado estimado da Jequiti é de R4 654 milhões.

Silvio Santos faleceu no dia 17 de agosto, aos 93 anos, em decorrência da broncopneumonia. Ele deixou a esposa, Iris Abravanel, e seis filhas – Cintia Abravanel, Silvia Abravanel, Patricia Abravanel, Daniela Beyruti, Rebeca Abravanel e Renata Abravanel.