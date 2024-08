Filhas de Silvio Santos tomam decisão sobre empresa da família

Após a morte do pai, as filhas do apresentador Silvio Santos tomam decisão sobre proposta de venda da empresa de cosméticos

Depois da morte do apresentador Silvio Santos (1930-2024), as filhas dele tomaram uma decisão sobre uma das empresas do Grupo Silvio Santos. De acordo com o site f5, as herdeiras do comunicador decidiram que não vão mais a Jequiti Cosméticos por enquanto.

A publicação do colunista Gabriel Vaquer informou que o Grupo Silvio Santos desistiu da proposta de venda da empresa para outro empreendimento do ramo. A decisão foi tomada após receberem a notícia de que a empresa vale mais do que o valor que foi oferecido.

A proposta era de vender a empresa por R$ 450 mil, mas as herdeiras do apresentador desistiram do negócio. Hoje em dia, o valor de mercado estimado da Jequiti é de R4 654 milhões.

Silvio Santos faleceu no dia 17 de agosto, aos 93 anos, em decorrência da broncopneumonia. Ele deixou a esposa, Iris Abravanel, e seis filhas – Cintia Abravanel, Silvia Abravanel, Patricia Abravanel, Daniela Beyruti, Rebeca Abravanel e Renata Abravanel.

“Após um período de negociações e diálogo construtivo entre as partes, não foi possível alinhar todos os interesses envolvidos para concretizar o acordo. [...] A Jequiti continuará no seu projeto de transformação iniciado há 2 anos, impulsionada por uma estratégia voltada ao crescimento sustentável. No ano em que completamos 18 anos de existência, estamos confiantes de que os projetos e as ações em andamento demonstram a nossa maturidade e foco na rentabilidade dos negócios, e continuarão a pavimentar o caminho para um futuro ainda mais próspero para a companhia e para o Grupo”, informou o Grupo Silvio Santos ao F5.