Rodrigo Faro opina sobre o futuro da TV: 'Acredito que o caminho é esse'

Rodrigo Faro opina sobre futuro da TV “Credibilidade não se constrói com influência digital”, diz Rodrigo Faro sobre o futuro da TV

Rodrigo Faro participou de um painel na Brazil Conference at Harvard & MIT ao lado de Ana Maria Braga e Sabrina Sato neste domingo, 13, e deu sua opinião sobre a permanência de apresentadores tradicionais no cenário midiático, mesmo com o crescimento da internet e das redes sociais.

"Acredito que os grandes apresentadores vão continuar firmes no seu espaço, porque credibilidade não se constrói com influência digital. Credibilidade se constrói ao longo dos anos, com horas de voo, com um trabalho consistente na televisão", afirmou.

O apresentador também destacou a importância da televisão investir em transmissões ao vivo para se manter competitiva: "Na minha visão, para a TV conseguir não só concorrer, mas principalmente coexistir com a internet e com tantas outras plataformas, ela vai precisar ser cada vez mais ao vivo. Muita gente não faz ideia do que é um programa ao vivo", acrescentou.

Faro ressaltou que a agilidade na entrega da informação será cada vez mais determinante.

"A única forma de competir com a velocidade da internet, onde a cada 30 segundos surge uma nova notícia, é com agilidade. Se a TV não estiver ao vivo para noticiar algo no momento em que acontece, a pessoa vai buscar essa informação onde? Na internet. E aí, corre o risco de se deparar com uma fake news. Então, a televisão precisa ser mais imediata, mais presente. Eu acredito que o caminho é esse: mais e mais ao vivo", pontuou.

Por fim, o artista ainda falou sobre a transformação no consumo de conteúdo: "Estamos vivendo uma mudança. Cada pessoa já está montando sua própria grade de programação. É isso que está acontecendo. Você perdeu o capítulo da novela ontem? Acorda de manhã e assiste. Quer ver o jornal numa hora diferente? Vai lá e vê na hora que quiser. A TV vai se adaptar à rotina de cada um", completou.

Rodrigo Faro comenta rotina intensa após deixar a Record

Recentemente, Rodrigo Faro usou as redes sociais para compartilhar um desabafo bem-humorado sobre sua rotina intensa. O apresentador, que acreditava que teria um ano sabático após deixar a Record, revelou que, na verdade, tem recebido diversas oportunidades de trabalho e segue envolvido em novos projetos.

"Tava pensando em uma coisa aqui. Saí da Record e achei que o ano de 2025 ia ser um ano sabático, para descansar. Acordar de manhã e pensar: 'O que vou fazer hoje?' Doce ilusão. Desde que voltei de férias, eu trabalhei todos os dias. É campanha, é 'Dança Gatinho', é trabalho, é reunião, é evento. Mas não podemos reclamar, temos que agradecer (...)", disse ele em um trecho. Veja o relato completo!

