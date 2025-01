Visual diferente de Sérgio Chapelin repercute na web: 'Irreconhecível'

Longe da TV desde 2019, quando se aposentou e deixou de apresentar o Globo Repórter, o apresentador Sérgio Chapelin fez uma rara aparição na telinha

Longe da TV desde 2019, quando se aposentou e deixou de apresentar o Globo Repórter, o apresentador Sérgio Chapelinfez uma rara aparição na telinha. Neste domingo, 19, ele fez uma breve participação no programa Fantástico, da Globo, e prestou uma homenagem a Léo Batista, que morreu aos 92 anos, no Rio de Janeiro. E o visual do comunicador repercurtiu nas redes sociais.

Ao falar sobre a morte do jornalista esportivo, Sérgio apareceu com "coque samurai", barba longa e óculos redondos. "O Léo gostava sobretudo de trabalhar. Ele fazia questão. Não pensava em aposentar. Ele podia lamentar quando faltava trabalho. Sempre o respeitei muito e sempre o admirei", disse.

Na rede social X, o antigo Twitter, os internautas opinaram sobre o momento. "O Sérgio Chapelin tá mega diferente! Chocado!", disse um. "O Sergio Chapelin tá irreconhecível", opinou outro. "Chocado com o visual do Sérgio Chapelin", opinou uma terceira pessoa.

O Sergio Chapelin tá irreconhecível pic.twitter.com/k5Z2ejh1En — Pedro Machado (@pegoncalves) January 20, 2025

DO NADA SERGIO CHAPELIN DE BARBA E COQUE DE SAMURAI pic.twitter.com/63vsdqZzWn — Jéferfon Menezes (@JefinhoMenes) January 20, 2025

Quando Sérgio Chapelin saiu da Globo?

O apresentador Sérgio Chapelin se despediu da Globo em setembro de 2019. Na época, ele estava com 78 anos e celebrou sua trajetória na TV. "Estive na maior parte dessa história primorosa do ‘Globo Repórter’ e isso me deixa muito feliz. Da primeira fase do programa, mais documental, passando pela fase em que éramos mais factuais, até o momento atual, quando falamos sobre todos os assuntos. Saio com a sensação de dever cumprido”, disse ele, e completou: "Minha trajetória na televisão era tudo o que eu poderia desejar na vida. Sou muito grato ao público e aos colegas por todo esse carinho e simpatia. Me sinto muito honrado”.

