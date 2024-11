Virginia reage ao ver o que a cúpula do SBT falou sobre ela em reunião

Colunista revela que Virginia Fonseca virou assunto em reuniões dos chefões do SBT e ela faz comentário sobre a notícia

A influenciadora digital Virginia Fonseca reagiu ao ver uma notícia sobre o seu programa, Sabadou, no SBT. Ela fez questão de compartilhar o assunto nos stories do Instagram e comemorou a conquista.

Tudo começou quando o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, noticiou que a cúpula do SBT elogiou o programa Sabadou, que é comandado por Virginia, e considerou que a atração foi um dos grandes acertos da programação em 2024. O colunista ainda contou que a emissora está feliz com a repercussão, a audiência e as conquistas comerciais do Sabadou.

Ao ver isso, Virginia ficou feliz e disse: “Toda honra e glória a Deus. 2024 é nosso”. Nesta semana, ela gravou mais duas edições do Sabadou no estúdio do SBT na Grande São Paulo.

Virginia se declara para a sogra, Poliana Rocha

O aniversário de Poliana Rocha é nesta quarta-feira, 13, e a nora da famosa, a influenciadora digital Virginia Fonseca, não deixou de homenageá-la na rede social. Muito próxima da mãe de Zé Felipe, a famosa fez questão de escrever um texto especial para a loira.

Com fotos de momentos especiais que viveram juntas, como viagens e o nascimento de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, a apresentadora do SBT falou sobre como a esposa do sertanejo Leonardo é como se fosse uma mãe para ela.

"Hoje o dia é todo dela, Poli, você sabe do meu amor por você e da nossa cumplicidade! Desde que conheci o Zé, você sempre fez questão de me ajudar e estar presente em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins!", começou dizendo como são parceiras.

"Agradeço a Deus por ter me dado uma sogra igual a você, uma segunda mãe, irmã, amiga, enfim, sei que posso contar sempre e vice-versa! Saiba que eu sempre estarei aqui pro que você precisar que Deus abençoe sua vida, lhe dê muita saúde, amor, sucesso, sabedoria e paz. Te amamos muito, curta seu dia pois você merece as melhores coisas do mundo", declarou-se para a mãe do esposo.

