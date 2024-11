Virginia Fonseca mostra José Leonardo dormindo e brinca com a situação

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca mostrou um momento fofo do filho José Leonardo dormindo e brincou com a intensa calma do pequeno

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 51 milhões de seguidores. Casada com Zé Felipe, ela é mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de dois meses.

Nesta quarta-feira, 13, a digital influencer mostrou um momento fofíssimo do filho caçula. Em um vídeo compartilhado no Instagram Stories, José Leonardo apareceu soltando a chupeta espontaneamente e em seguida caindo no sono.

"O tempo acordado é quatro minutos e meio. Que Deus abençoe e preserve essa calma sua, meu amor", brincou a famosa sobre a situação.

Em seguida, Virginia mostrou uma outra foto em que o bebê aparece dormindo com a boquinha aberta.

Dieta

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu o marido, o cantor Zé Felipe, ao revelar quantos ovos está comendo desde que começou a fazer uma nova dieta. Na terça-feira, 12, o artista mostrou o prato da companheira e descobriu que ela está comendo cerca de 20 ovos cozidos por dia.

"Almoça pouquinho, né?", brincou o artista ao mostrar o prato de Virginia com gemas de ovos e uma clara. "Quantos ovos você come por dia, amor?", quis saber Zé. "Acho que estou comendo 'uns' 20. Acho que eu estou [risos]", respondeu a empresáriia. "Meu Deus do céu", reagiu ele.

Mais cedo, o filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo, de dois meses, encantou ao surgir em novas fotos com os pais na rede social. A empresária compartilhou registros com os seus "Zés" e esbanjou muito amor na publicação.

Aproveitando alguns dias de folga em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, a empresária registrou o momento especial com o herdeiro caçula no colo e seu marido. "Bom dia com amor, meus 2 Zé que Deus abençoe nosso dia", escreveu a loira na legenda.

Leia também: Mãe de Virginia faz declaração no aniversário de Poliana Rocha