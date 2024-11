Virginia Fonseca e Zé Felipe celebram dois meses de José Leonardo

Virginia Fonseca e Zé Felipe realizaram uma festa temática para celebrar os dois meses de José Leonardo, filho caçula do casal

Nesta quinta-feira, 7, Virginia Fonseca e Zé Felipe realizaram uma festa temática para celebrar os dois meses de José Leonardo. O casal também tem Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois.

Em sua conta no Instagram, a digital influencer compartilhou diversas fotos do momento especial. O pequeno surgiu no colo dos papais vestido de Power Ranger vermelho, seguindo o tema da festa. As irmãs mais velhas também estavam fantasiadas. Maria Alice de Power Ranger Rosa e Maria Flor com a fantasia azul.

A festa também serviu para comemorar o aniversáio de Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe. "Hoje está sendo dia de comemorar dois meses do José Leonardo e aniversário antecipado da Poli!!! Que Deus abençoe a vida de vocês sempre, amo vocês muito muito muito. Ps: Que bom que o José Leonardo ama beijo", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Vem mais neném?

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao compartilhar um momento inusitado com sua filha do meio, Maria Flor, de dois anos. Durante as férias em família em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, a criança fez um comentário inusitado ao apontar para a barriga da mãe. Será que foi uma previsão?

No vídeo, Virginia estava de biquíni enquanto aproveitava o dia ensolarado ao ar livre quando a filha olhou sua barriga, apontou e disse: “Tem José aqui”. A mãe coruja ficou surpresa e logo negou o comentário da filha. “Tem José aí não. Saiu. Saiu da barriga, uai”, disse ela.

Na legenda, a influencer escreveu: “Falando que tem José na barriga [emoji de palhaço]”. O comentário de Maria Flor viralizou na internet e os fãs já começaram a torcer para que Virginia e Zé Felipe aumentem a família.

Os dois já são pais de três crianças: Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2 anos, e José Leonardo, de 2 meses.

