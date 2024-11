Virginia Fonseca mostra fotos de passeio de barco com a família

Virginia Fonseca mostrou em sua conta no Instagram diversas fotos do passeio de barco que fez com a família em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 51 milhões de seguidores. Nesta quarta-feira, 6, a digital influencer curtiu um passeio de barco em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, com familiares e amigos.

Em sua conta no Instagram, a famosa publicou diversas fotos do momento especial. Virginia surgiu em diversas imagens ao lado do marido Zé Felipe e dos filhos Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de um mês.

Com um biquíni azul, a loira também fez questão de exibir sua boa forma. "Tarde maravilhosa com família e amigos. Obrigada Deus por tudo", escreveu ela na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Presente

A influenciadora digital Virginia Fonseca foi surpreendida com o presente de um vovô de 81 anos. A história foi contada pela neta dele, Camila Cirto.Ela registrou a emoção do veterano, que passou três meses se preparando para esse momento especial e guardou uma placa que comprou especialmente para entregar à artista pessoalmente. O vídeo foi compartilhado pela esposa de Zé Felipe na terça-feira, 5.

"E o meu avô de 81 anos, que é fã da Virginia, comprou essa placa para ela. Faz três meses que ele comprou essa placa e estava aguardando até agora para entregar pessoalmente quando fosse encontrá-la no Sabadou. No caminho para São Paulo, paramos no Mercadão de Holambra para ele comprar uma orquídea", contou ela. “Olha, Virginia, meu vô selecionando a melhor orquídea para você”, continuou a jovem.

Ela contou ainda que, além de outros hobbies, o idoso gosta de acompanhar a influenciadora. "De dez coisas que ele falou na semana que iria ao Sabadou, nove eram sobre você ter ido ao salão mudar o cabelo, o tanto que seu cabelo ficou lindo e da bolsa que você comprou recentemente", detalhou Camila.

Na plateia da atração, o avô não escondeu a felicidade em vê-la de perto. Virginia o abraçou, conversou com ele e publicou sobre o encontro em seus stories do Instagram, chamando-o de "fofinho".

Leia também: Virginia Fonseca faz tour em barco de luxo para passeio com a família