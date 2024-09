Vidas Bandidas comprova que TV e streaming não falam a mesma língua

Apesar do sucesso em plataforma de streaming, a série 'Vidas Bandidas' não emplaca na Band em sua estreia na TV aberta

Na última quinta-feira, 12, foi ao ar na Band o primeiro episódio de Vidas Bandidas, a série é um sucesso na Disney+, porém a estreia não foi muito bem na audiência da televisão aberta. Será que esse cenário comprova que TV e streaming não falam a mesma língua? Confira.

Segundo dados da Kantar Ibope Media, em seu primeiro episódio na Band, Vidas Bandidas registrou apenas 0,4 décimos de audiência na Grande São Paulo. No mesmo dia, o programa TV Fama, da Rede TV, ficou em quarto lugar e marcou 1,9 pontos, vencendo a Band.

Só para analisar melhor, o programa Documento Band, que era até então exibido no horário em que a série Vidas Bandidas foi ao ar, registrou mais que o dobro da audiência, foram 0,9 décimos. Ou seja, a produção derrubou a audiência da Band em mais de 50%.

Esses números demonstram que streaming e TV aberta são plataformas diferentes e nem sempre se comunicam com o mesmo público. Isso não é uma regra e varia de canal para canal, por exemplo, grande parte das produções no Globoplay vão muito bem na televisão aberta, mas a emissora já tem um horário para séries há muito tempo e o público já é familiarizado com essas produções.

É importante ter clareza e reforçar que só foi ao ar um episódio de Vidas Bandidas, ainda é muito cedo para fazer grandes afirmações, mas esse cenário comprova que não necessariamente o conteúdo do streaming casa com o da televisão aberta.

Outro ponto também que pode ter contribuído com a audiência de Vidas Bandidas foi a concorrência, no mesmo horário foi exibido o confronto entre São Paulo e Atlético Mineiro, um jogo decisivo pela Copa do Brasil, na TV Globo.

Parece que o cenário do streaming realmente veio para ficar e está ganhando da TV aberta e isso também no quesito audiência, principalmente aos domingos. Tudo isso demonstra que as plataformas e a televisão aberta não falam a mesma língua, não é porque um conteúdo bombou em um, que vai repetir o sucesso no outro.

Lançada pela Disney+ no final de agosto, Vidas Bandidas teve uma boa repercussão no streaming. A série cativou a atenção do público ao mostrar Juliana Paes (45) interpretando a líder de uma quadrilha que planeja assaltos contra turistas ricos no Rio de Janeiro. Essa personagem fez com que algumas pessoas se lembrassem de Bibi Perigosa, papel que a atriz deu vida em A Força do Querer (2017) e o resultado foi um grande sucesso.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA BAND NAS REDES SOCIAIS: