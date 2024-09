Fora da Globo, Rodrigo Simas encara desafio ao viver bandido: 'Adrenalina'

Em entrevista à Rolling Stone Brasil, Rodrigo Simas fala sobre viver vilão na série Vidas Bandidas, produção do Disney+ que também será exibida na Band

Acostumado a interpretar mocinhos em novelas da TV Globo, Rodrigo Simas deu um novo passo na carreira ao se jogar no universo da máfia com o personagem Serginho, de Vidas Bandidas, nova série do Disney+. Em entrevista à Rolling Stone Brasil, o artista abriu detalhes do novo trabalho, o qual encarou como uma diversão.

"A palavra [que define] o Serginho é adrenalina. Eu me guiei por isso. O tesão que move ele, é estar em risco. E isso talvez com consequências de falta de oportunidade, de coisas da vida dele, que ele foi pra esse lugar e as escolhas elas têm consequências. E as escolhas dele são, geralmente, escolhas erradas, que levam pra consequências difíceis", diz.

Vidas Bandidas conta a história de dois ladrões que decidem realizar um último trabalho juntos: roubar a própria chefe, uma mulher poderosa interpretada por Juliana Paes. No melhor clima de drama policial, a trama se desenrola quando tudo dá errado e os três protagonistas precisam lidar com uma teia de traições e vingança.

Segundo Simas, viver as aventuras criminosas de Serginho foi um desafio, mas apesar de tudo, ele preferiu lidar com os dramas do personagem com um olhar de divertimento, para tentar diminuir o peso de tudo o que acabou vivenciando durante as gravações.

"Apesar de todas as falcatruas [do personagem], de todas as coisas que ele causa, eu quis me divertir. Eu acho que consegui, em algum lugar, botar esse divertimento quase inocente dele, sabe? De não ter consciência das consequências daquilo que ele quer fazer. E acho que isso diferencia muito do Raimundo, que, na verdade, estava ali por consequências da vida, mas que ele não estava feliz, estava feliz com a minha criação", avalia.

Produzida originalmente pela Disney+, Vidas Bandidas também será transmitida na Band, às quartas-feiras, na faixa nobre do canal, a partir das 22h45. A parceria com a plataforma de streaming chega logo após a emissora fechar um contrato também com a Max, para exibir simultaneamente a série Operação Fronteira.

