Streamings dominam audiência aos domingos e ganham favoritismo

A popularidade dos streamings aos domingos revela mudanças nos hábitos de consumo e desafia o modelo tradicional de televisão

Parece que o universo dos streamings realmente veio para revolucionar o mundo da televisão. Com a oportunidade de assistir à programação na hora que quer e quantas vezes quiser, o streaming tem levado a melhor na audiência aos domingos e ganhando o favoritismo do público, mas por que isso acontece? Entenda.

Segundo dados da Kantar Ibope Media, no último domingo, 03, às 13h10, a soma de audiência dos streamings rendeu 14,7 pontos. Enquanto na TV aberta, a Globo registrou 11,7 pontos. E esse cenário também acontece ao longo do dia.

No período da noite do último domingo, considerado um horário nobre, às 20h30, a soma dos streamings juntos marcou 17, 2 pontos, dessa vez a Globo não ficou muito atrás e registrou 17 pontos de audiência.

Desde o começo o streaming se apresentou como uma alternativa revolucionária para o mundo da televisão, a possibilidade de assistir à programação na hora que quer, quantas vezes quiser e sem precisar fazer download, realmente, é um grande atrativo para os telespectadores.

E POR QUE AOS DOMINGOS?

Com relação ao sucesso das plataformas de streaming aos domingos, é importante reforçar que nesta data muitos brasileiros estão em casa. Esse é um dia aonde grande parte das pessoas querem descansar após uma semana corrida e encontram nos streamings o tão sonhado momento para relaxar.

O domingo também se tornou atrativo para o público colocar em dia os episódios de suas séries e filmes. Por isso o streaming acabou ofuscando a televisão aberta. E isso explica o porquê das emissoras de TV estarem se aventurando pelas plataformas.

Outro ponto que o streaming acaba levando a melhor é de não ter uma programação fixa em sua grade. O que acaba trazendo uma variedade muito grande para os telespectadores. Por mais que as atrações aos domingos da TV aberta são mais interativas, ainda não conseguem competir com as plataformas.

Esse aumento da audiência aos domingos reforça que o cenário do streaming veio para modificar o audiovisual brasileiro, o que acende um alerta para as principais emissoras.