Tonya em 'Todo Mundo Odeia o Chris', atriz anuncia gravidez do primeiro filho

Lembra dela? A atriz Imani Hakim, a Tonya de 'Todo Mundo Odeia o Chris', revelou que está à espera de seu primeiro filho

A atriz Imani Hakim, conhecida no Brasil por seu papel como Tonya em 'Todo Mundo Odeia o Chris', surpreendeu o público ao revelar que está grávida. Por meio das redes sociais, a artista compartilhou um vídeo anunciando a novidade e mostrou pela primeira vez o barrigão.

Imani espera seu primeiro filho, fruto da relação com o também ator Chris Naoki Lee. "Estreia mundial 2025", escreveu a estrela de 31 anos na legenda do vídeo, sem contar mais detalhes sobre o tempo de gestação e o sexo do bebê.

Nos comentários, diversos amigos famosos, incluindo atores do elenco de 'Todo Mundo Odeia o Chris', deixaram mensagens carinhosas à atriz e celebraram a notícia. "Parabéns!", reagiu Terry Crews, intérprete de Julius, pai de Tonya. "Parabéns a todos!", desejou Tyler James, que vivia o Chris.

A vinda do primeiro herdeiro não é a única novidade na vida de Imani Hakim. Isso porque, semanas atrás, a atriz foi pedida em casamento pelo companheiro, com direito a uma joia belíssima de noivado.

"A maior dádiva é amar e ser amado em troca. Então, aqui vai um brinde a uma vida inteira de amor, porque estamos noivos!", declarou o casal em uma publicação no Instagram, mostrando detalhes do momento especial.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Imani Hakim (@imanihakim)

Âncora da Globo abandona jornal ao vivo para presenciar nascimento da filha

Recentemente, o apresentador Breno Cabral deu o que falar na internet ao abandonar o telejornal ao vivo para ver a filha nascer. Ele faz parte da equipe do jornal Bom Dia Amazonas, em Manaus, e ficou emocionado ao receber a notícia de que a esposa entrou em trabalho de parto.

Então, ele contou para os telespectadores que ia embora para não perder o nascimento da herdeira. Agora, o profissional apresentou sua filha, Maria Eduarda, para os fãs; confira detalhes!

Leia também: Neymar Jr exibe foto do primeiro encontro das filhas, Mavie e Helena