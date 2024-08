Tony Ramos relembra cirurgias às pressas no cérebro: 'Assustador'

Recuperado de duas cirurgias no cérebro, o ator Tony Ramos comentou sobre susto que vivenciou e revelou os sintomas do diagnóstico

O ator Tony Ramos passou por um grande susto em sua saúde nos últimos meses. Recentemente, o artista precisou realizar às pressas duas cirurgias no cérebro após receber o diagnóstico de hematoma subdural - um acúmulo de sangue que se forma entre o cérebro e o crânio.

Na noite de quinta-feira, 8, em participação no programa 'Conversa com Bial', da TV Globo, o veterano abriu o coração e recordou o momento delicado vivenciado há pouco tempo. Antes das intervenções cirúrgicas, Tony Ramos foi encontrado pela esposa, Lidiane Barbosa, desmaiado em seu quarto.

Durante o bate-papo com Pedro Bial, o ator detalhou como tudo aconteceu. "Chega naquela terça-feira, falei com Lidiane, minha mulher: vou deitar um pouco, que esta dor de cabeça não passa. Tomei um analgésico, meia hora, 40 minutos depois, nada! A dor era como se a testa fizesse assim: tum, tum, tum [latejando]. Achei que era da coluna, que, de vez em quando, tenho sempre um incômodo do lado esquerdo", iniciou ele.

"Me ajeitando no espaldar da cama, o texto do filme [A Lista, novo longa do ator] ao lado, aguardando o carro da produção vir me apanhar. Até que Lidiane fala: Tony, o carro chegou. Isso eu já não lembro, isso é o relato dela. Como ela vê que eu não respondo, sobe e me vê estranhamente na cama e parte do corpo no chão", continuou o veterano.

Rapidamente socorrido, Tony Ramos foi encaminhado para o centro cirúrgico, onde realizou a primeira intervenção. No entanto, logo após o procedimento, o ator sofreu uma convulsão e precisou passar por uma segunda cirurgia em menos de 48 horas.

Apesar do susto, o famoso garantiu a Pedro Bial que não sentiu medo: "Acredite se quiser, mas medo não bateu. Bateu alívio de algo inesperado, indescritível e assustador. Quando eu realizei o que eu tinha passado e a narração aqui, da minha companheira falando comigo, dando beijinho, aí você diz: Papai do céu, obrigado", declarou Tony Ramos, bastante emocionado.

