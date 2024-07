Cheio de vitalidade, Tony Ramos emenda peça com novos projetos na Globo

De volta aos palcos com o espetáculo O Que Só Sabemos Juntos, Tony Ramos conta, em entrevista à CARAS Brasil, que tem três projetos em andamento com a TV Globo

A Academia Brasileira de Letras, na cerimônia dos seus 127 anos de fundação, condecorou os escritores Adélia Prado (88) e Gilberto Araujo, além do jornalista Thomaz Souto Corrêa, em noite de reverências e grandes encontros. O evento, que aconteceu no Salão Nobre da ABL, no centro do Rio de Janeiro, contou com a participação ilustre de Tony Ramos (75), que declamou 13 poemas de Adélia. Em entrevista à CARAS, o veterano ainda revelou projetos com a TV Globo.

“Acho que todos nós estamos aqui homenageando a grande Adélia Prado e eu fiquei muito feliz, surpreso e lisonjeado com esse convite da Academia para fazer a leitura de alguns poemas dela, para introduzir a todos os convidados essa homenagem. E eu me sinto dentro de um bate-papo, dentro de uma festa com pessoas queridas”, disse o ator em entrevista exclusiva à CARAS.

Acompanhado de sua mulher, Lidiane (75), Tony, que passou por duas cirurgias no cérebro, mostrou

que já se recuperou do susto e retomou as atividades. De volta aos palcos de São Paulo, com o espetáculo O Que Só Sabemos Juntos, o veterano anunciou que a peça viajará por outros estados do Brasil.

“Eu já voltei a trabalhar, já terminei o filme que estava fazendo com a Lilia Cabral e estou em temporada nos palcos de São Paulo. Em agosto, estarei no Rio de Janeiro com a peça, depois faço Minas Gerais, Brasília e Rio Grande do Sul”, adianta o artista, que, em outubro, retoma o trabalho na TV Globo, emissora da qual ele é contratado. “Vamos saber qual projeto farei, porque tem três projetos. Então, vamos em frente com o teatro. Televisão para o público só ano que vem”, avisa ele.

Filha de Adélia, Ana Prado a representou na cerimônia de entrega do Prêmio Machado de Assis pelo conjunto de sua obra literária. “Ela ficou muito feliz e agradecida, sentiu muita vontade de poder estar presente, mas ela está junto em coração, na torcida. A gente está aqui, depois vamos fazer um petit comité e, se Deus quiser, daqui a pouco ela vai conseguir cumprir esses compromissos sociais”, explicou Ana, orgulhosa pela conquista da mãe: a honraria máxima da ABL.

“A gente brinca que veio em tempo ainda, né? A gente tem premiado ela ao ongo desses anos, com cada poema que ela faz, com beleza, na força da poesia dela, uma poesia potente, é merecido”, festejou Ana, adiantando que a mãe segue em atividade e está produzindo um novo livro.

Homenageado na solenidade, o escritor Gilberto Araujo recebeu a medalha Machado de Assis por sua contribuição à Academia. “Me sinto felicíssimo. É uma gratificação do meu trabalho aqui pela ABL e

acho que, mais do que um ponto de chegada, é um ponto de partida para que outras pesquisas aconteçam ligadas à ABL, uma instituição riquíssima e ainda pouco estudada no mundo acadêmico”, disse o escritor, que se sentiu honrado por receber a medalha na mesma noite que a poetisa.

“É uma alegria enorme estar ao lado da Adélia, uma poetisa que eu admiro imensamente. É um reconhecimento mais que necessário e que veio de uma forma dupla, porque ela, este ano, ganhou também o Prêmio Camões, o mais importante prêmio literário da língua portuguesa. Então é uma satisfação estar aqui, é uma espécie de absorção do pequeno brilho que eu posso ter perto daquele grande brilho que é ela”, afirmou ele.

O renomado jornalista Thomaz Souto Corrêa também foi reconhecido por seu destaque no âmbito editorial e cultural e recebeu a medalha João Ribeiro. “Eu me sinto muito feliz e honrado. Foi uma

surpresa eu não sabia que ia receber esse prêmio e quando me contaram, fiquei meio sem saber o que dizer. É uma noite que vou guardar na memória para sempre”, disse Thomaz, ao receber a medalha das mãos de Ignácio de Loyola Brandão (87).

“O primeiro livro, eu e o Thomaz lançamos juntos, há 60 anos. O primeiro conto que publiquei em uma

revista foi o Thomaz que publicou. Estou diante de um grande jornalista, de um homem que todos jornalistas respeitam, que fez uma carreira incrível”, frisou Ignácio.