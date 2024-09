Ticiane Pinheiro mostra como acompanhou Cesar Tralli no 'Jornal Nacional'

Apaixonada, Ticiane Pinheiro mostra que não perdeu Cesar Tralli no 'Jornal Nacional'; ao lado da irmã, ela acompanhou o amado na TV

A apresentadora Ticiane Pinheiro prestigiou mais uma aparição do marido, o jornalista Cesar Tralli, no Jornal Nacional. Na compahia da irmã, Jô Pinheiro, a famosa apareceu tomando um vinho nesta quarta-feira, 04, e com a televisão ligada na Globo.

Funcionária da Record TV, a integrante do Hoje em Dia não perdeu o esposo na concorrência. Mais uma vez, o global está substituindo William Bonner. Semanas atrás, o genro de Helô Pinheiro ficou no lugar do âncora após ele receber uma diganóstico de covid-19, dessa vez, o apresentador está cobrindo as férias do colega de trabalho de Renata Vasconcellos.

"Boa noite", escreveu Ticiane Pinheiro ao tirar fotos do momento assistindo ao pai de sua filha caçula na televisão.

Ainda na última semana, Cesar Tralli chamou a atenção ao revelar onde come sua "marmita na firma". Em São Paulo, o comandante do Jornal Hoje mostrou o cantinho da emissora onde gosta de fazer seu horário de almoço.

Na sexta-feira, 30, o jornalista marcou presença na festa de 15 anos de Rafaella Justus e encantou ao dançar com ela a valsa com uma coreografia moderna. Os dois animaram os convidados ao som de Promises, de Calvin Harris e Sam Smith

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cesar Tralli (@cesartralli)

Ticiane Pinheiro mostra a filha com herdeiras de Roberto Justus na escola

A apresentadora Ticiane Pinheiro levou sua filha com Cesar Tralli, Manuella Pinheiro Tralli, de 5 anos, para a escola, nesta quarta-feira, 04. Mãe coruja, a jornalista curtiu o momento e tirou algumas fotos da herdeira caçula na escola de sua primogênita, Rafaella Justus, de 15 anos.

Matriculada no mesmo colégio que a irmã e da filha de Roberto Justus, Vicky Justus, de 4 anos, e das netas dele, Chiara e Sienna, gêmeas de Fabiana Justus, a filha dos comunicadores encantou ao abraçar as amigas no local. Veja as fotos do momento aqui.