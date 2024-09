Ticiane Pinheiro mostra a filha com herdeiras de Roberto Justus na escola

Ao levar sua filha com Cesar Tralli para a escola, Ticiane Pinheiro mostra Manuella com a filha de Roberto Justus e a neta dele; veja

A apresentadora Ticiane Pinheiro levou sua filha com Cesar Tralli, Manuella Pinheiro Tralli, de 5 anos, para a escola, nesta quarta-feira, 04. Mãe coruja, a jornalista curtiu o momento e tirou algumas fotos da herdeira caçula na escola de sua primogênita, Rafaella Justus, de 15 anos.

Matriculada no mesmo colégio que a irmã e da filha de Roberto Justus, Vicky Justus, de 4 anos, e das netas dele, Chiara e Sienna, gêmeas de Fabiana Justus, a filha dos comunicadores encantou ao abraçar as amigas no local.

"Bom dia! Hoje a mamãe me levou na escola", escreveu Ticiane Pinheiro ao exibir a caçula vestida com um look rosa e em frente ao armário de sua sala de aula. Em seguida, a famosa postou os cliques fofos de Manuella abraçando as herdeiras da família de seu ex-marido.

É bom lembra que, nos últimos dias, Ticiane Pinheiro se pronunciou após ser questionada por pessoas conhecidas de não as ter convidado para a grande festa de Rafaella Justus. A famosa ainda explicou outra questão do evento, as "rachaduras" do bolo.

Também nos stories, ela contou qual foi o presente que Rafaella Justus deu para cada uma de suas 15 amigas. Além de presentear as 15, a jovem deu para seus convidados mais de um tipo de lembrancinha.

Ticiane Pinheiro revela que Manuella 'estragou' surpresa da festa da irmã

A apresentadora Ticiane Pinheiro contou algumas curiosidades da festa de Rafaella Justus e revelou que sua filha com Cesar Tralli, Manuella Pinheiro Tralli, "estragou" uma surpresa do evento ao contar antes da hora qual seria um dos shows que a mãe deu para a irmã.

A aniversariante queria fazer suspense com seus cerca de 400 convidados, contudo, a caçulinha acabou com a graça do contar que MC Kevinho era um dos artistas que agitariam o salão. Além dele, Ticiane Pinheiro ainda contratou Pedro Sampaio. Saiba mais aqui.