Nas redes sociais, Ticiane Pinheiro mostrou que iniciou a semana de trabalhos na Record enfrentando um perrengue inesperado; entenda

Nesta segunda-feira, 23, a apresentadora Ticiane Pinheiro usou as redes sociais para compartilhar um perrengue que enfrentou ao chegar nos estúdios da Record. À frente do “Hoje em Dia”, a esposa de César Tralli teve seu cartão de funcionária 'barrado'.

“Eu chego na Record e não está passando o meu cartão [de ponto]”, contou Tici nos Stories do Instagram. “Barrada no baile”, acrescentou na legenda.

Na sequência, ela mostrou aos fãs que conseguiu entrar na emissora. “Gente, hoje tem o “Família Record”, o amigo secreto aqui da Record. Muito legal e com todos os apresentadores! Vai ser hoje à noite e vocês não podem perder, viu?”, informou.

Ticiane Pinheiro enfrenta perrengue na Record. Foto: Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro mostra bastidores de participação especial no Altas Horas

A apresentadora Ticiane Pinheiro poderá ser vista novamente nas telinhas da Globo! Após marcar presença no 'Melhores do Ano 2024', a comunicadora esteve no 'Altas Horas', exibido no sábado, 21, logo após mais um capítulo da novela 'Mania de Você'.

Ao lado da mãe, Helô Pinheiro, e do marido, o jornalista César Tralli, Ticiane contou algumas memórias natalinas, além de ter subido ao palco com o companheiro para cantar a música Meu Erro, de Os Paralamas do Sucesso. Por meio das redes sociais, a apresentadora da Record TV compartilhou com o público alguns registros nos bastidores da atração.

"É hoje! Está imperdível! Mamy, César e eu no Altas Horas especial de Natal", escreveu Tici na legenda da postagem. No vídeo, ela exibiu sua chegada à emissora, o encontro com outros convidados do programa, e a gravação da clássica chamada de intervalo do programa de Serginho Groisman.

Além de Ticiane Pinheiro, Helô Pinheiro e César Tralli, famosos como Seu Jorge, Roberta Miranda, Belutti, Flor de Maria e Thaís Pacholek também estiveram no 'Altas Horas' de sábado.

