Ticiane Pinheiro mostra bastidores de participação especial no Altas Horas

Apresentadora da Record, Ticiane Pinheiro esteve novamente na Globo para o Altas Horas ao lado de César Tralli e da mãe, Helô Pinheiro

A apresentadora Ticiane Pinheiro poderá ser vista novamente nas telinhas da Globo! Após marcar presença no 'Melhores do Ano 2024', a comunicadora estará no 'Altas Horas', exibido neste sábado, 21, logo após mais um capítulo da novela 'Mania de Você'.

Ao lado da mãe, Helô Pinheiro, e do marido, o jornalista César Tralli, Ticiane contou algumas memórias natalinas, além de ter subido ao palco com o companheiro para cantar a música Meu Erro, de Os Paralamas do Sucesso. Por meio das redes sociais, a apresentadora da Record TV compartilhou com o público alguns registros nos bastidores da atração.

"É hoje! Está imperdível! Mamy, César e eu no Altas Horas especial de Natal", escreveu Tici na legenda da postagem. No vídeo, ela exibiu sua chegada à emissora, o encontro com outros convidados do programa, e a gravação da clássica chamada de intervalo do programa de Serginho Groisman.

Além de Ticiane Pinheiro, Helô Pinheiro e César Tralli, famosos como Seu Jorge, Roberta Miranda, Belutti, Flor de Maria e Thaís Pacholek também estarão no 'Altas Horas' deste sábado.

Vale lembrar que essa é a terceira vez que Ticiane Pinheiro participa de uma atração na TV Globo este ano. Além de prestigiar o marido no prêmio 'Melhores do Ano', a apresentadora do 'Hoje em Dia' esteve em junho no 'Domingão do Huck' como júri do quadro 'Dança dos Famosos'.

