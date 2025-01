Tiago Leifert assina com SBT; saiba quando será a estreia do apresentador

O apresentador Tiago Leifert foi contratado pelo SBT para ser o novo narrador esportivo da emissora da família Abravanel

Tiago Leifertestá com data marcada para retornar às telinhas. Segundo o site F5, o apresentador assinou contrato com o SBT nesta quarta-feira, 8, para ser o novo narrador esportivo da emissora e vai estrear no próximo dia 21, em uma transmissão da Uefa Champions League.

Além da Champions League, Leifert também vai narrar partidas da Copa Sul-Americana, nas noites de terça-feira, a partir de março. A princípio, ele não vai comandar nenhum programa de entretenimento no canal.

Vale lembrar que Tiago Leifert trabalho na Globo entre 2008 e 2021. Além de comandar e ser o editor-chefe do programa 'Globo Esporte SP', ele também apresentou o 'The Voice Brasil', entre 2012 e 2021, e o 'Big Brother Brasil', de 2017 a 2021. Após deixar o canal, trabalhou como narrador na Amazon Prime Video e no Globoplay, em 2022.

No ano passado, em entrevista ao canal do YouTube Achismos TV, de Maurício Meirelles. Tiago falou sobre a possibilidade de voltar para a Globo. "Se eu quiser voltar [para Globo], bato na porta e digo que errei... Não tem necessidade nenhuma agora, mas se precisar, não desaprendi. Vou continuar sabendo apresentar", afirmou.

Filha de Tiago Leifert completa 4 anos

Lua, filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin, completou 4 anos e ganhou uma festa de aniversário. Para marcar a data especial, os pais organizaram uma celebração temática para a herdeira e uma foto foi compartilhada pela mãe coruja nas redes sociais.

Daiana revelou nas redes sociais que a filha escolheu o tema da animação 'Patrulha Canina' para a sua festinha. Nas redes sociais, a mãe mostrou a foto do bolo de aniversário da herdeira. O doce foi feito em três andares e contou com um meteoro no topo, o nome da aniversariante e uma personagem da animação na base. "Lua 4 anos", disse a jornalista na legenda. Veja a foto!

