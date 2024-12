Tiago Abravanel confessa que queria ter participado de 'Chiquititas': 'Muito fã'

O apresentador Tiago Abravanel foi convidado para apresentar o especial 'Geração Chiquititas', do SBT, com a presença de atores do elenco da novela

Tiago Abravanel foi convidado para apresentar o 'Geração Chiquititas', especial promovido pelo +SBT. A atração foi gravada neste sábado, 7, e contou com a participação de vários atores do elenco da primeira versão da novela, lançada em 1997.

Em conversa com a imprensa, em que a CARAS Digital marcou presença, o apresentador falou sobre como se sentiu ao receber o convite para comandar a atração, que será exibido no dia 15 dezembro no SBT e no +SBT, além disso, ele contou que era fã da novela e que gostaria de ter feito parte do elenco.

"Não tinha caído a ficha ainda [sobre o convite]. Conversei com toda a equipe e foi muito emocionante. Eu falei: 'é sério mesmo que vocês querem que eu faça isso?'. Eu sou muito fã, assisti à novela, era fã de querer ir nos shows, de encontrar [o elenco] na vida", revelou.

"E pensar que esse menino hoje é profissional, que trabalha com atuação também, poder comandar um programa que fala sobre uma época que eu fui muito feliz, é muito especial. Eu só quero me divertir e me emocionar", afirmou.

Tiago confessou que mesmo sendo o apresentador, não pretende esconder o carinho que sente pelo elenco. "Como tem essa mistura do fã com o profissional, eu vou tentar conduzir tudo da melhor maneira possível, mas eu não quero deixar de ser o fã. Acho que esse será o grande diferencial do programa, porque eu conheço todas aquelas pessoas, dentro daquelas histórias todas que a gente se emocionava e agora vamos poder relembrar tudo isso, falar das fofocas, dos bastidores, vê as reações dos fãs, a ligação que essas pessoas tem. Não vou controlar a emoção para justamente viver esse momento", explicou.

Ele também falou sobre como os fãs da novela ficaram animados com a divulgação do especial. "Todo mundo queria tá aqui, poderia ter sido em um estádio que ia lotar, ia ser um acontecimento. E já tá sendo, porque depois que anunciaram que ia ter [o especial] e que eu seria o apresentador, meu direct no Instagram não parou: 'eu quero ir na plateia, pelo amor de Deus'", contou.

Tiago Abravanel queria ser Chiquitito?

A novela 'Chiquititas', exibida entre julho de 1997 e janeiro de 2001, fez um grande sucesso entre as crianças e muitas delas queriam fazer parte do elenco, Tiago Abravanel era um deles.

O ator e apresentador confessou que gostaria de ter participado do folhetim, mas acredita que não teria chances por ser neto de Silvio Santos (1930-2024). "Queria muito, mas tinha a coisa de ser da família da emissora, eu já achava que não teria esse espaço", contou.

Mesmo não fazendo parte do elenco, Tiago ficou feliz de ter sido escolhido para apresentar o especial ao lado dos atores, que antes ele era fã e hoje em dia se tornaram amigos. "Hoje todas eles [elenco] trabalhando e eu agora virei apresentador do que eu queria ter feito antes. Tá vendo como a roda gira?", se divertiu o artista.

O 'Geração Chiquititas' vai ao ar no dia 15 de dezembro e conta com a participação de alguns atores que fizeram parte da primeira versão da novela como Fernanda Souza (Mili), Aretha Oliveira (Pata), Pierre Bittencourt (Mosca), Flávia Monteiro (Carol), Nelson Freitas (Fernando), Gisele Frade (Bia), Giselle Medeiros (Dani), Ana Olivia Seripieri (Tati), Beatriz Botelho (Ana), Felipe Chammas (Rafa), Luan Ferreira (Binho), Elisa Veeck (Fran), Vivian Nagura (Bel), Magali Biff (Ernestina/Matilde) e Jiddu Pinheiro (Beto).

