Geração Chiquititas: atores da novela celebram reencontro em especial do SBT

Atores da primeira versão da novela do SBT se reuniram para gravar o especial 'Geração Chiquititas', que será exibido no dia 15 de dezembro

O SBT atendeu ao pedido de milhares de fãs e reuniu alguns atores da primeira versão da novela 'Chiquititas' para relembrar a época que a novela foi ao ar. A trama infantojuvenil, que conquistou as crianças do Brasil todo, foi gravada na Argentina e exibida entre julho de 1997 e janeiro de 2001.

O especial 'Geração Chiquititas' foi gravado neste sábado, 7, com a apresentação do ator e apresentador Tiago Abravanel e contou com a participação de Fernanda Souza (Mili), Aretha Oliveira (Pata), Pierre Bittencourt (Mosca), Gisele Frade (Bia), Giselle Medeiros (Dani), Ana Olivia Seripieri (Tati), Beatriz Botelho (Ana), Felipe Chammas (Rafa), Luan Ferreira (Binho), Elisa Veeck (Fran), Vivian Nagura (Bel), Flávia Monteiro (Carol), Nelson Freitas (Fernando), Magali Biff (Ernestina/Matilde) e Jiddu Pinheiro (Beto).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +SBT (@maissbt)

Em conversa com a CARAS Digital, a atriz Aretha Oliveira, que está à espera de sua primeira filha, falou sobre o especial. "A galara estava nessa expectativa, né? Eu estou muito feliz, é uma sensação maravilhosa estar com os meus amigos de novo. Eu encontro bastante eles, mas todo mundo junto assim, a gente fica até um pouco desnorteado. É uma sensação muito boa e familiar, é como se o tempo não passasse mesmo. E feliz que os fãs vão poder viver isso junto conosco e dessa vez mais próximo, porque antigamente a gente estava longe, gravando na Argentina, então agora vai ser diferente", afirmou a artista.

Ana Olivia Seripieri não escondeu a empolgação com o reencontro. "Eu jamais imaginei que quase 30 anos depois a gente estaria aqui celebrando Chiquititas, que realmente marcou uma geração toda e agora tem a chance de marcar uma nova... Ter a oportunidade de estar aqui em um encontro tão grande e com gente que eu não via há tanto tempo, mas que eu amo igual desde aquele último dia de gravação, realmente a ansiedade começou a bater, coração a mil, e eu estou nessa ansiedade porque a gente também não sabe o que vai rolar lá no palco. É uma surpresa para os fãs e pra gente", ressaltou.

Felipe Chammas, que interpretou o Rafa, confessou que estava emocionado de fazer parte do especial do SBT. "Emocionante. 27 anos depois estamos aqui no lugar de origem, com as mesmas pessoas que a gente gosta, que a gente trabalhou e vivenciou. Eu estou emocionadíssimo e ansioso", disse ele.

Giselle Medeiros, a Dani na novela Chiquititas, ficou muito feliz poder relembrar a época da novela. "Fazia muito tempo que eu não parava para relembrar tanto de Chiquititas com a correria do dia a dia, e eu recebi o convite e fiquei muito feliz, foi um sentimento de muita alegria por poder recordar. É um presente para os fãs, mas é um presente pra gente poder se reunir também. O Geração Chiquititas, não só está nos recordando da nossa infância, mas está fazendo uma geração recordar da infância deles. Então tem um peso, um amor, um carinho muito forte", afirmou.

Magali Biff ressaltou a importância de 'Chiquititas'. "Eu fiquei tão emocionada [de receber o convite para participar da gravação do especial]. Foi uma novela importante na minha vida, foi um divisor de águas. Eu senti com Chiquititas o que é fazer sucesso na televisão, o que é ser abordada, de ser reconhecida na rua até hoje por essas pessoas de 30, 40 anos, que ainda são fãs. É tão emocionante ter feito um trabalho que alcançou e até hoje eu escuto a frase mais linda que eu posso escutar: 'você fez parte da minha infância'. É tão lindo ouvir isso, você não tem ideia da emoção que é saber que você alegrou as noites daquelas crianças", disse a atriz.

Elisa Veeck, que atualmente é âncora da CNN Brasil, falou sobre voltar ao SBT após tantos anos. "Foi uma sensação muito doida chegar aqui. Eu estava chegando no SBT, mas 30 anos depois, entrando nos mesmos espaços, mas agora sendo mulher, adulta, outra vida, décadas depois, outro país, outra maneira de fazer televisão, outro tudo. E a gente revivendo uma história numa época que não tinha YouTube, streaming, TV por assinatura era caro, então tudo que a gente tinha era a TV aberta. Tanta coisa mudou, mas estamos aqui revivendo. É como abrir um álbum, mas ao invés de ser uma foto, é a gente mesmo vivendo tudo isso", analisou.

Pierre Bittencourt não escondeu a felicidade de poder se reencontrar com o elenco de 'Chiquititas' e também falou sobre ter sido o crush de muitas adolescentes. "É gostoso saber que você é querido, que as pessoas gostam de você e saber que elas estão com você de alguma forma. O era um personagem que sempre se dava muito mal com as namoradinhas dele, então é gostoso saber que quem está assistindo tá entendo: 'não, você está sendo injustiçado', 'se elas não quiserem, a gente quer'. Então é gostoso. É saudável essa relação, me ajudou bastante nesse sentido de acreditar que as pessoas são amorosas, acreditar no amor ainda", disse ele.

Fernanda Souza falou sobre a novela ter marcado milhares de crianças. "Essa história faz parte da dramaturgia do nosso país, um grande fenômeno. Foi uma honra ter feito parte de uma história que falou de amor e que gera amor até hoje. Esse amor e carinho de pessoas que viram a novela. O choro, a emoção, tudo isso está dentro da gente, a gente é muito grato por vocês terem acolhido a nossa arte, da gente ter feito parte da infância de vocês e fazer parte desse coração até hoje... Eu sou grata, honrada, emocionada e feliz de ter feito parte dessa novela e vai ser assim para sempre", afirmou.

Veja o elenco que gravou o especial 'Geração Chiquititas':

