Thiago Oliveira sonha em ter programa solo na Globo: ‘Esse dia vai chegar’

Thiago Oliveira (40) é um dos principais nomes atuais da Globo. Apresentador do É De Casaao lado de Rita Batista (45), Maria Beltrão (52) e Talitha Morete (39), ele sonha em ter um programa solo na grade de programação da emissora para chamar de seu. Não que isso signifique insatisfação com o programa semanal que comanda com as amigas. Muito pelo contrário, o comunicador transborda felicidade com o reconhecimento adquirido nos últimos anos.

Em entrevista à CARAS Brasil, Oliveira revela que o trabalho desenvolvido na líder de audiência é para colher ainda mais bons frutos em um futuro próximo. Ele explica como seria o programa que adoraria apresentar sozinho e reflete sobre a representatividade na TV.

"Eu trabalho pra esse dia chegar e sem dúvida nenhuma tudo tem o tempo certo. Acho que esse programa teria uma plateia linda. Teria culinária e musical. Quero falar com a família brasileira, levando entretenimento... mostrando o nosso Brasil para o brasileiro", conta.

Thiago vem do esporte e ganhou espaço no entretenimento em 2022 após uma reformulação na programação da Globo. Aposta para o novo formato do É De Casa, ele já foi contratado do SporTV, emissora por assinatura do Grupo Globo, como apresentador do Tá na Áreacom Bárbara Coelho (36).

Em 10 anos de casa, ele comandou o bloco paulista do Esporte Espetacular e o bloco esportivo do Hora 1. Uma trajetória de sucesso que tem um significado de representatividade para os brasileiros e que é celebrado por ele.

"Nas telas e fora das telas ainda vamos ocupar muito mais espaços .. temos talentos , potenciais em todas as áreas. Nossa missão é diária e é muito importante a gente representar e se sentir representado, é a partir daí que criamos novos sonhos", conclui.