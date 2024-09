Samuel de Assis revive Dança dos Famosos e revela: ‘Não conseguimos nos desgrudar’

Atualmente em Mania de Você, Samuel de Assis revela à CARAS Brasil reencontro com professora da dança dos famosos

Samuel de Assis (41) está prestes a brilhar em Mania de Você, nova novela das nove exibida pela Globo. Meses antes, no entanto, o ator foi visto pelo público de uma maneira totalmente diferente: bailando. Eliminado na última eliminatória da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, ele reencontrou Larissa Parison, sua professora na competição.

Em entrevista à CARAS Brasil, o galã que ganhou repercussão nacional por sua atuação em Vai na Fé (2023) celebra o reencontro com a bailarina meses após o término da competição e revela que o período em que se dedicou ao reality formou laços de amizade significativos.

“Eu e a parça não conseguimos nos desgrudar. Foi um encontro de energias e ritmos. Ela me levou a um outro estágio da minha relação com a dança. E, por isso, pretendemos continuar dançando, sempre!”, destaca o ator.

Os dois foram eliminados antes da fase da dança contemporânea, algo que era aguardado com ansiedade. No reencontro, eles dançaram para valer em uma praia do interior de São Paulo e mostraram que a sintonia na pista continua a todo vapor.

Leia também:Flor Gil se emociona com presença da mãe, Bela Gil, em evento: 'Muito coruja'

A professora destaca que a amizade de Samuel é formada por reciprocidade e aprendizados constantes. Um vídeo-dança do ritmo será disponibilizado aos fãs para relembrar a disputa de dança mais famosa do Brasil.

“Ter encontrado o Samuca foi um presente em minha vida, poder ensinar e dividir minha arte com alguém tão especial foi incrível. Ver minhas coreografias sendo executadas com tanta paixão e com tamanha maestria e entrega por ele, era muito gratificante. Poder seguir vivendo essa magia com ele é maravilhoso”, conclui Parison.

FOTOS: DIVULGAÇÃO