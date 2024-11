Tati Machado vibra ao participar pela primeira vez do Teleton: 'Energia linda'

A apresentadora Tati Machado foi liberada pela TV Globo para participar do Teleton, no SBT, e não escondeu sua felicidade

Tati Machado participou pela primeira do Teleton, no SBT. A apresentadora foi liberada pela TV Globo para fazer da 27ª edição da campanha, que teve como tema 'Solidariedade e Gratidão' e arrecadou no total R$ 36,1 milhões.

Em seu perfil oficial no Instagram, ela compartilhou uma sequência de cliques no palco do SBT ao lado de outros famosos como Maisa Silva, Gaby Cabrini, Ju Oliveira e Gabriel Cartolano, e não escondeu sua felicidade em fazer parte desse evento tão importante.

"Que alegria. Cheguei em casa com um quentinho no meu coração. Participar pela primeira vez do Teleton e ver de perto essa energia linda fez do meu dia muito melhor", confessou Tati, que em seguida falou sobre a importância da campanha.

"A AACD tem um trabalho responsável e sério que, além de lembrar que nossa sociedade pode ser mais inclusiva e justa, ainda leva sorriso para muitas crianças que sonham com uma vida de mais qualidade, dignidade e autonomia", acrescentou.

Por fim, Tati também agradeceu a liberação da Globo para que ela fosse ao Teleton. "Agradeço a TV Globo pela oportunidade e também toda acolhida do SBT. DOE!", finalizou a apresentadora.

Confira:

Fátima Bernardes chama atenção ao mostrar momento com Tati Machado

As jornalistas Fátima Bernardes e Tati Machado se reencontraram na noite desta quarta-feira, 6, e compartilharam cliques do momento em seus perfis nas redes sociais. As duas, que dividiram o palco do Encontro com Fátima Bernardes, na Globo, por anos, continuaram amigas fora das telinhas.

Na legenda do clique compartilhado no Instagram, Fátima escreveu: "Eu estava morrendo de saudades do papo e das gargalhadas. Até já, Tati Machado". Já Tati declarou: "Talvez o Brasil todo já saiba o quanto ela é maravilhosa, mas acho que vale reforçar, né? Fatinha, dona do meu coração, obrigada por sempre ter me jogado pra cima, em tudo! Que nossos momentos juntas sejam como hoje, leves, divertidos, profundos e inesquecíveis. Nos vemos já, já!". Veja as publicações!

