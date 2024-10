A apresentadora Tati Machado usou suas redes sociais para compartilhar um clique ao lado do marido, Bruno Monteiro, com quem já é casada há 13 anos

A apresentadora Tati Machado usou suas redes sociais nesta terça-feira, 01, para compartilhar um clique ao lado do marido, Bruno Monteiro, com quem já é casada há 13 anos. No registro publicado no feed do Instagram, os dois aparecem lado a lado e sorrindo, enquanto combinam usando um boné.

Na legenda da imagem, Tati usou a letra da música Tudo, de Liniker, para se declarar ao compaheiro. "Deixa eu ficar na tua vida. Morar dentro da concha. Do teu abraço não quero largar", ela escreveu. E o clique recebeu diversos elogios dos internautas. "Lindos sem precedentes!", disse uma. "Casal top", elogiou outro. "Casal lindo", disse um terceiro.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por tati machado (@tati)

Tati Machado ganha carrão meses após vencer o Dança dos Famosos

Recentemente, Tati Machado celebrou a chegada de seu mais novo carrão luxuoso, que ganhou como prêmio por vencer o Dança dos Famosos, do Domingão, na Globo. Em seu perfil no Instagram, a jornalista compartilhou um registro posando com o veículo diretamente da concessionária. Sorridente, ela não fingiu costume e comemorou a chegada do presente avaliado em R$ 200 mil.

“Eu e meu prêmio do Dança dos Famosos 2024 Fala se esse @bydautobrasil não é minha cara?”, Tati escreveu e recebeu felicitações dos internautas nos comentários: “Merecedora! Dançou e se entregou em todos os ritmos”, disse uma admiradora. “O carro é lindíssimo igual a dona”, comentou mais uma. "Merece muito, sua linda”, escreveu uma terceira.

Vale lembrar que Tati Machado se consagrou como campeã da Dança dos Famosos 2024, no Domingão com Huck no início de julho deste ano. Em recente entrevista à CARAS Brasil, Tati agradeceu o apoio do marido durante toda sua trajetória.