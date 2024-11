Fátima Bernardes chama atenção ao mostrar momento com Tati Machado: 'Lindas'

As jornalistas Fátima Bernardes e Tati Machado se reencontraram na noite desta quarta-feira, 6, e compartilharam cliques do momento nas redes sociais

As jornalistas Fátima Bernardes e Tati Machado se reencontraram na noite desta quarta-feira, 6, e compartilharam cliques do momento em seus perfis nas redes sociais. As duas, que dividiram o palco do Encontro com Fátima Bernardes, na Globo, por anos, continuaram amigas fora das telinhas.

Na legenda do clique compartilhado no Instagram, Fátima escreveu: "Eu estava morrendo de saudades do papo e das gargalhadas. Até já, Tati Machado". Já Tati declarou: "Talvez o Brasil todo já saiba o quanto ela é maravilhosa, mas acho que vale reforçar, né? Fatinha, dona do meu coração, obrigada por sempre ter me jogado pra cima, em tudo! Que nossos momentos juntas sejam como hoje, leves, divertidos, profundos e inesquecíveis. Nos vemos já, já!".

Nos comentários, os internautas elogiaram a parceria das duas. "Como é lindo ver duas gerações que são representações de mulheres profissionais talentosas, incríveis, orgânicas e de verdade, que se apoiam, se complementam, se ensinam e não competem entre si", disse uma.

"Tati, você tem uma energia muito parecida com a da Fátima. Olha que eu sou fã número 1 dela. Você é simples, interessante e tem luz. Adoro ver vocês duas juntas", comentou outra. "Com vocês duas é gostoso sentir a energia que transmitem; depois que conheci a Tati, vi o quanto ela transmite essa alegria. Um dia ainda vou conhecer pessoalmente a Fátima, de quem sou muito fã", opinou uma terceira. "Lindas!", escreveu mais uma.

