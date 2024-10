Tarcísio Meira completaria 89 anos hoje; ator foi vítima da Covid-19

Tarcísio Meira morreu em 2021 vítima de complicações da infecção por coronavírus; relembre trajetória marcante do ator

Neste sábado, 5, o astro global Tarcísio Meira, completaria 89 anos. Vítima de complicações da infecção por coronavírus em 2021, o artista com mais de 60 anos de carreira foi figura constante na televisão, ajudando a construir a história da teledramaturgia no Brasil.

Considerado um dos maiores galãs da televisão durante décadas, Meira construiu uma carreira sólida. Ao lado de sua esposa, a atriz Glória Menezes, com quem foi casado durante 59 anos, foi protagonista da primeira telenovela diária brasileira, 2-5499 - Ocupado, da extinta TV Excelsior, em 1963. Após o sucesso, o casal se tornou o grande nome da emissora, estrelando outras produções, até assinarem contrato com a Globo.

Foto: Arquivo O Globo

O casal novamente estreou junto na novela Sangue de Areia, em 1967, inaugurando a faixa das 20h na teledramaturgia da emissora, que ficariam durante 52 anos, até se aposentarem. Entre os inúmeros trabalhos na Globo estão sucessos como Irmãos Coragem, em 1970, Saramandaia, em 1976, Guerra dos Sexos, em 1983, Roque Santeiro, em 1986, Tieta, em 1989, Fera Ferida, em 1993, O Rei do Gado, em 1996, O Beijo do Vampiro, em 2002, Senhora do Destino, em 2004, A Favorita, em 2007, Cama de Gato, em 2010, Gabriela, em 2012, Orgulho e Paixão, em 2018, e outras.

A história de amor entre Tarcísio e Glória, começou em 1960, no teatro. Em entrevista ao Globo, em 2015, o ator falou sobre o momento em que a conheceu: "Estava ensaiando e, de repente, passou aquela coisinha linda. Eu falei: 'O que é isso?'", relembrou o ator. Logo depois, foram chamados para atuar juntos em um teleteatro, Uma Pires Camargo, em 1961, e começaram a se aproximar. Tarcísio ainda fez questão de enviar flores e um cartão para Glória quando ela lançou o filme O Pagador de Promessas, em 1962, em Cannes, com a mensagem: "Volte, volte, volte."

Foto: Divulgação/Globo

Em entrevista publicada pela CARAS Brasil, em 2014, o casal apaixonado falou sobre a relação de amor entre os dois: "As pessoas veem nossas atitudes românticas hoje em dia, coisa que não vejo acontecer muito com jovens casais, aí devem pensar: ‘Quem são esses velhinhos metidos a garotos?’”, divertiu-se Tarcísio na ocasião. “Eu sou velhinha, mas a minha cabeça é jovem.”,acrescentou Glória.

"Se estamos juntos é porque nos sentimos bem um com o outro. E, por trás disso tudo, tem algo simplérrimo: amor. Você é intolerante quando não gosta, aí acontecem as brigas e desavenças. Agradeço, sou privilegiada por poder amar Tarcísio e ele me amar”, reflete ela. “Não tem fórmula, é sentimento, é estar com a pessoa certa. Não acontece sempre, nem com todo mundo, mas acontece.”, continuou Tarcísio.

Foto: Arquivo Globo

Na mesma entrevista, o ator falou também sobre a sensação de ter vivido oito décadas bem sucedidas: "Graças a Deus, vivemos bem. E a família é importante, sempre demos muita importância a ela. Quanto à trajetória profissional, foi extensa, fizemos coisas boas, outras, nem tanto, mas isso faz parte. Amamos nossa profissão. O sucesso está diretamente relacionado ao amor que você tem pelo trabalho e ao empenho em realizá-lo bem feito. Nós procuramos dar o melhor de nós e sempre recebemos o mesmo das pessoas. Somos imensamente gratos ao público pelo carinho e prestígio.", comentou na época.

Tarcísio foi sem dúvidas um dos rostos mais conhecidos da televisão, com sua presença imponente, talento incomparável e um legado que atravessa gerações. O ator se consolidou como um ícone da cultura brasileira, com influência e impactos eternos.