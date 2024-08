A atriz Glória Menezes foi vista recentemente em dois eventos culturais no Rio de Janeiro. E ela esbanjou vitalidade em entrevista

Reclusa desde a pandemia, a atriz Glória Menezes foi vista recentemente em dois eventos culturais no Rio de Janeiro. A atriz compareceu à peça Dueto, de Edu Moscovis e Patricia Travessos, e também marcou presença no lançamento do livro de Boni, ex-diretor da Globo. Em ambas as ocasiões, a veterana estava em uma cadeira de rodas.

"Vocês estão me vendo em uma cadeira de rodas, mas eu não ando em cadeira de rodas. Só ando em cadeira de rodas quando é para o meu conforto. Aqui, eu ia ficar de pé, parada, andando de um lado para outro. Estou confortavelmente na minha cadeira", contou ela em entrevista ao canal "Dez minutos de arte", no YouTube. "Só para vocês ficarem sabendo, eu ando todo dia de manhã por uma hora. Todo santo dia", completou a atriz, que foi ao evento na companhia do filho, o ator Tarcísio Filho.

Durante o papo, ela também contou que está morando no Rio de Janeiro. "Tô, porque o Tarcisinho mora aqui, a Maria Amélia mora aqui, eu tenho um apartamento entre um e outro. O Tarcísio [Meira. 1935-2021] faleceu de Covid, você tá sabendo, né? E eu tava ficando muito sozinha em São Paulo", detalhou.

A atriz veterana está longe das novelas desde que viveu Stela Carneiro de Alcântara, a Stelinha, mãe do playboy Arthur (Fábio Assunção), em Totalmente Demais, de 2015. Em 2020, participou da série Os casais que amamos, do canal Viva. Durante a pandemia de Covid-19, ela ficou viúva. O marido dela, Tarcísio Meira, faleceu em agosto de 2021. Ele estava com 85 anos e foi vítima de Covid-19.

Desde que iniciou sua carreira como atriz em 1959, Glória Menezes fez 40 novelas, além de séries, minisséries, especiais e filmes. Em muitos destes trabalhos, a atriz atuou ao lado do marido. Os dois estiveram juntos em tramas como Sangue e Areia (1967), Véu de Noiva (1969) e Irmãos Coragem (1970).

