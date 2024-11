Sonia Abrão rebate críticas por comentário sobre Beatriz Reis no BBB 25: 'Nada pessoal'

Beatriz Reis, ex-BBB, terá um quadro no BBB 25; em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora Sonia Abrão confessa o que achou desta escolha

Beatriz Reis (24) ex-participante do BBB24, foi confirmada para trabalhar no Big Brother Brasil 25, reality show exibido pela Rede Globo. A famosa, mais conhecida como Bia do Brás, terá um quadro ao lado de Thiago Oliveira (40). A escolha chamou atenção de muitas pessoas, inclusive, de Sonia Abrão (61). Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora dá sua opinião sobre o assunto e rebate críticas: "Nem conheço a Bia".

Nesta semana, a comunicadora repercutiu nas redes sociais após criticar a escolha da ex-BBB como apresentadora no BBB 25. Sonia Abrão reforça que seu comentário não foi direcionada a pessoa de Beatriz Reis.

"Nada pessoal, nem conheço a Bia! É uma crítica totalmente profissional, ser espontânea é uma coisa, estridente e caricata é bem diferente! Tem muito de personagem no jeitão dela", declara a apresentadora da RedeTV!.

Sonia inclusive analisa que esse é um bom momento profissional para Beatriz Reis: "É uma grande oportunidade para ela, virou queridinha da Globo! Espero que saiba aproveitar! Mais foco e menos estardalhaço!".

Com uma trajetória de anos na televisão, Sonia Abrão é uma pessoa que entende sobre o assunto. A apresentadora dá sua opinião sobre a estreia de Beatriz Reis em novo quadro do BBB 25 e avalia que, como a ex-BBB é popular, ela deve se sair bem nesse novo desafio da carreira.

"Acho que tem meio caminho andado: o público gosta dela! Isso é fundamental, um impulso poderoso para encarar qualquer desafio", finaliza Sonia Abrão.

'CASTIGO'

Durante o programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, Sonia Abrão deu sua opinião sincera sobre a presença de Beatriz Reis na próxima edição do reality: "Eu não sou obrigada a assistir. Boa sorte para ela, a sorte sorriu para ela. Uma menina batalhadora, ok, mas para mim parou aí, eu não aguento. Já pensou em mais três meses de Bia do Brás? A gente não merece esse castigo", disse a apresentadora.

