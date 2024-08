Sonia Abrão rebate críticas após falar de Eliana: 'Não sou de cutucar'

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora Sonia Abrão dá sua opinião sobre homenagem de Eliana a Silvio Santos e responde polêmica

A apresentadora Sonia Abrão (61) se envolveu em uma polêmica após dar sua opinião sobre a homenagem de Eliana (51) ao apresentador Silvio Santos (1930-2024), nos últimos dias. Em entrevista à CARAS Brasil, a comunicadora esclarece o assunto e afirma: "Não sou de cutucar".

Durante o comando de seu programa A Tarde é Sua, na RedeTV!, Sonia Abrão declarou que sentiu uma certa 'frieza' na homenagem de Eliana referente a morte de Silvio Santos, mas destacou que não era uma crítica a sua colega, mas sim a forma como a Globo engessa um pouco seus apresentadores.

Esse comentário da jornalista repercutiu muito, mas Sonia Abrão reforça que não foi uma crítica pessoal a Eliana e também que não mandou nenhum tipo de indireta ou 'cutucada' em sua colega de televisão. A apresentadora respondeu sobre esses comentários.

"Quem interpretou assim só pode ter sido por maldade! Não sou de “cutucar” ninguém, meus comentários são sempre diretos e transparentes! E nem de longe faria isso com a Eliana, como não faço com ninguém!", declara.

A apresentadora da RedeTV! menciona que seu comentário foi direcionado a Globo, pois ela acredita que o esquema da emissora de colocar seus comunicadores para lerem textos, tira um pouco do calor da emoção.

"Não foi uma questão por se tratar da Eliana, mas sim de ser esse o modelo de comunicação da emissora! Se tivessem deixado a Eliana livre pra fazer sua homenagem ao “paitrão”, ela poderia ter falado de coração aberto do amor, carinho e respeito imenso que sempre teve por ele! E era isso que o público esperava!", avalia.

LUTO!

O apresentador Silvio Santos faleceu no último sábado, 17. A notícia foi dada pelo SBT no X, antigo Twitter. O dono do SBT estava internado em São Paulo desde o primeiro dia de agosto. Sonia Abrão é uma figura que tinha muitos anos de convívio com o comunicador e lamenta essa perda para o Brasil. Sem medo de dar sua opinião sincera, a apresentadora avaliou as homenagens feitas para o eterno rei dos domingos na televisão.

"Achei que foram sinceras, fruto de uma comoção nacional! O Brasil inteiro estava sob o impacto da notícia da morte dele, não se falava de outra coisa! O público foi buscar na TV matar a saudade que já estava sentindo, tentar manter ele presente, ateavés das imagens e homenagens! Não tinha outro jeito! Vai doer para sempre!", finaliza Sonia Abrão.

