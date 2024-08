Sonia Abrão explica motivo de não participar do 'Domingão' em homenagem a Silvio Santos

A apresentadora Sonia Abrão explicou o motivo de ter recusado o convite para participar do programa de Luciano Huck em homenagem a Silvio Santos

Durante o programa 'A Tarde É Sua' desta segunda-feira, 19, Sonia Abrão revelou que foi convidada por Luciano Huck para participar do programa 'Domingão' em homenagem a Silvio Santos, que morreu aos 93 anos neste último sábado, 17.

A apresentadora explicou que não conseguiu participar da atração da Globo, que foi transmitida ao vivo e mostrou momentos marcantes do dono do SBT, porque estava fazendo parte da cobertura da RedeTV!

"A gente viu essa homenagem tão linda, reproduzindo esse clima de alegria. Eu faria parte desse programa ontem, o Huck queria que eu estivesse no Rio, nos estúdios da Rede Globo, mas eu não pude ir, infelizmente", lamentou ela.

Em seguida, Sonia agradeceu o carinho de Huck. "Mas eu queria deixar o meu agradecimento por ter se lembrado da gente. Ele falou que quando ele recebeu a notícia [da morte] a primeira que ele pensou foi em mim, pelo tanto que a gente fala do Silvio aqui."

"Queria muito estar lá, muito mesmo, estar com ele e com antigos colegas, poder levar essa mensagem de amor que o Silvio tem. Mas a minha casa, a minha emissora precisava de mim, e aqui eu fiquei, fiz os programas que eu tinha que fazer. Mas foi só por isso. O Huck entendeu perfeitamente, disse que se fosse da RedeTV! ele teria feito a mesma coisa", acrescentou.

Por fim, a apresentadora também falou sobre a atitude de Luciano Huck de homenagear Silvio Santos em seu programa. "Parabéns, parabéns à sua equipe", finalizou.

Silvio Santos morreu no último sábado, 17. O Hospital Israelita Albert Einstein informou que a causa da morte foi uma broncopneumonia em decorrência da infecção por Influenza (H1N1). O dono do SBT estava internado desde 1º de agosto.

Sonia Abrão ficou em choque ao saber de morte de Silvio Santos

A apresentadora Sonia Abrão falou sobre a morte de Silvio Santos neste sábado, 17, após sua segunda internação no hospital depois de contrair H1N1. Entrevistada pelo SBT, a jornalista desabafou sobre a partida do ícone da televisão brasileira.

Desacreditada com o falecimento do dono do baú, a comandante do A Tarde É Sua comentou que ficou em "negação" ao saber do triste episódio. Sonia Abrão esperava a recuperação do famoso, de 93 anos. "Eu não consigo nem verbalizar ainda direito, não cai a ficha de jeito nenhum, desde a internação dele, eu vivi em negação, mas, quinta-feira passada quando bateu 15 dias de uma segunda internação e nada acontecia, eu comecei a achar que não, comecei a achar que era uma viagem sem volta", comentou o que sentiu. Confira o desabafo completo!