Sonia Abrão dá sua opinião sobre Luciano Huck: ‘Quem vai discordar?’

Após ir ao Melhores do Ano, Sonia Abrão surpreende ao escrever um recado sobre a postura de Luciano Huck no comando do Domingão com Huck

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao escrever uma mensagem sobre a postura de Luciano Huck no comando do Domingão com Huck, da Globo. No último final de semana, ela acompanhou de perto a edição ao vivo do prêmio Melhores do Ano e ficou impressionada com o talento do comunicador no palco.

Tanto que, nas redes sociais, a veterana fez questão de elogiar o colega de trabalho e destacar o talento dele para ser apresentador. "DOMINGÃO COM HUCK/MELHORES DO ANO! Só posso dizer que a Globo tem que entender que não é Domingão COM Huck, mas sim Domingão DO Huck, pq é dele e ponto! Tem a cara dele, a personalidade dele, a comunicação espontânea e ele é de verdade! Se não fosse autêntico, não conseguiria em 3 anos vencer o desafio de ocupar o espaço que Faustão dominou por 32 , criando uma nova identidade e mantendo a liderança!", disse ela.

E completou: "Quem duvidou, dançou! Contra talento, não há argumentos! E só cresce! Quem vai discordar que essa edição do Melhores do Ano foi a mais emocionante dos últimos tempos? Uma vibe positiva, um programa que fluiu com um pé no entretenimento e outro na conscientização, entre o Brasil festa, seus graves problemas e histórias de superação! Entre troféus, aplausos, homenagem e transmissão simultânea! Momento histórico! Entre a saudade de Silvio Santos e os aviõezinhos de papel! Foi lindo! Essa é a resposta! Segue que o palco é seu, Luciano! O Domingão também! Amém".

Sonia Abrão também falou sobre Patricia Abravanel

Ainda nas redes sociais, a apresentadora Sonia Abrão elogiou a presença de Patricia Abravanel no prêmio Melhores do Ano. Ela falou sobre a importância de homenagear o legado de Silvio Santos (1930-2024).

"PATRÍCIA ABRAVANEL, que emocionou o Brasil inteiro ao entrar no palco para a homenagem linda e alto astral a seu pai, SILVIO SANTOS, único e insubstituível na TV, como disse ao Luciano Huck! E mostrou que é herdeira,sim, do maior patrimônio que seu pai deixou lhe deixou: o dom da alegria e o poder da comunicação! Não é à toa, que Patrícia tem honrado o legado de Silvio Santos e feito tanto sucesso: deu show ao levar Huck a jogar com ela os aviõezinhos de “dinheiro” para o auditório, abrindo espaço para uma grande brincadeira, a melhor maneira de reverenciar a memória do mestre! Momento histórico na TV brasileira, com Globo e SBT transmitindo juntas tudo isso. Foi mesmo um domingão! Silvio teria amado!", afirmou.

