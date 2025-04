Vera Fischer entrega motivo do fim do casamento com Felipe Camargo

Em novo quadro do Fantástico, da Globo, Vera Fischer responde curiosidades de pessoas com Transtorno do Espectro Autista e relembra sua separação de Felipe Camargo

A atriz Vera Fischer é a entrevistada no quadro Pode Perguntar, do Fantástico, da Globo. Em meio a celebração dos 60 anos da TV Globo, o programa também vai falar sobre o mês de Conscientização sobre o Autismo. Na atração, 29 pessoas com Transtorno do Espectro Autista entrevistaram a atriz com perguntas sinceras e surpreendentes.

Em meio aos assuntos levantados, ela relembrou a sua separação do ator Felipe Camargo, com quem foi casada entre 1988 e 1995. Com sinceridade, Fischer apontou os motivos que levaram ao rompimento do relacionamento, mas garantiu que foi uma relação de sucesso porque tiveram um filho que queriam muito.

"Olha fomos muito felizes, viu? É que tem casamentos que acabam e sim eu me envolvi com droga. Mas a gente teve muitas brigas por ciúme, incompreensão e também imaturidade, né? Mas foi um casamento bacana enquanto durou. Eu tive o meu filho, Gabriel, que é a coisa mais doce desse mundo. Do primeiro casamento com o Perry Salles, eu tive a Rafaela. E, depois com o Felipe, eu tive o Gabriel. Então, assim, toda relação de amor quando termina com filho que eu quis muito é porque foi feliz", disse ela.

Nas próximas semanas, o quadro Pode Perguntar contará com as participações do ator Marcelo Novaes e do cantor Seu Jorge.

Vera Fischer no Fantástico - Foto: Globo / Divulgação

O relacionamento de Vera Fischer e Felipe Camargo

Vale lembrar que a atriz Vera Fischer e o ator Felipe Camargo se conheceram nos bastidores da novela Mandala, de 1987. Eles se casaram em 1988 e se divorciaram em 1995. Ao longo do período juntos, eles tiveram um filho, Gabriel, que está com 31 anos. O relacionamento deles foi marcado por momentos de alegria e também polêmicas por causa das brigas que tiveram.

Hoje em dia, a atriz está solteira e ele está casado com outra mulher.

