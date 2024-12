Sonia Abrão faz homenagem no aniversário de Silvio Santos: 'Uma dor'

No dia em que seria aniversário de Silvio Santos, Sonia Abrão faz declaração emocionante e revela saudade do apresentador; veja

A apresentadora Sonia Abrão fez uma homenagem para Silvio Santos nesta quinta-feira, 12, dia em que seria mais um aniversário do eterno dono do baú. Com uma foto dele sorridente, a jornalista se declarou e desabafou sobre a falta que ele faz.

Assim como a filha, Silvia Abravanel, e a neta do comunicador, a jovem Amanda Abravanel, a comunicadora do A Tarde É Sua também falou sobre a dor que a ausência do famoso gera não só nas pessoas próximas, mas também nos fãs.

"Hoje, a gente queria festa, queria mandar presente, cantar “Parabéns pra Você”! Hoje, a gente queria comemorar! Mas tem uma ausência que espanta, um vazio que só aumenta, uma dor que bate forte! Se da vida não se leva nada, se deixa muita coisa! E ficou a sua alegria, o bem plantado que nunca se esgota, o som da sua risada na trilha sonora das nossas vidas!", escreveu sobre ele.

"Há um domingo pra sempre que você deixou dentro da gente! Então, vamos sorrir e cantar! Mais que um refrão, um jeito simples de ser feliz e levantar o astral de todo mundo! Essa deve ser, hoje, a maior homenagem! O aniversário é todo seu, a saudade toda nossa! Eu sigo cantarolando baixinho…”lá lalalá…lá lalalá…lá lalalá…lalá…lalalalá…Silvio Santos mora aqui…", declarou ela.

