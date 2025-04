Rafa Brites conta por que aceitou ir para a Record após saída da Globo: ‘Apostar’

Durante coletiva do Power Couple Brasil, a apresentadora Rafa Brites ainda relembra pedido de demissão a TV Globo após o nascimento do primeiro filho

O Power Couple Brasil está de volta! E pela primeira vez na história do reality show da Record, um casal da vida real assume a apresentação do game, que estreia na próxima terça-feira, 29. Rafa Brites (38) e Felipe Andreoli (45), que estão juntos há 14 anos, estão no comando da sétima edição do programa. Durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 24, em São Paulo, com a participação da CARAS Brasil, a apresentadora e escritora relembra saída da TV Globo, em 2019.

Rafa pediu demissão da emissora carioca e pegou muita gente de surpresa. “Foi depois que eu fui mãe. E isso, para uma apresentadora, para uma pessoa que está na TV, é estranho, mas tem um dado: 50% das mulheres, depois da maternidade, ou são demitidas ou pedem demissão. Porque, de fato, pela nossa estrutura, você começa a se sentir uma péssima profissional porque, às vezes, não consegue dar conta da demanda por conta da tarefa, por conta daquela sobrecarga”, ressalta a famosa, que deu à luz Rocco, em fevereiro de 2017. Já em fevereiro de 2022, ela teve seu segundo herdeiro, Leon.

“E também, às vezes, se culpa como mãe. E eu passei por esse processo. O Fê divide comigo a parentalidade, totalmente. Então, aos poucos, fui me curando mesmo como mãe, entendendo que estarei ausente, às vezes, como profissional, dizendo às vezes: olha, não vou poder estar nessa reunião porque tem festa junina, já está anotado. Tem um dia lá que a gente já anotou: olha, tem apresentação da festa junina, falei para o Carelli. A gente não vai perder, vamos pensar em alguma coisa”, continua Rafa, que foi repórter do Mais Você e Vídeo Show e apresentadora do reality Superstar.

A apresentadora conta ainda que acabou de comprar um escritório e estava planejando escrever um novo livro, quando recebeu o convite para apresentar o Power Couple. “Estou lançando um livro também nos Estados Unidos, que é um best-seller (...) Posso falar uma coisa sincera? Se tivessem me chamado sozinha para apresentar alguma coisa, como já me chamaram (...) Sozinha, nunca fui; nesses anos, de lá pra cá. Mas quando falaram ‘vocês dois juntos’, foi incrível (...) O principal motivo foi apostar na gente como casal. Eu sozinha faço superbem, o Fê sozinho, também, mas a gente junto nos brilhou os olhos”, diz Rafa.

O casal Rafa Brites e Felipe Andreolli - Foto: Reprodução/Instagram

ELENCO TEM GRETCHEN, EX-BBBS E ATORES

A Record divulgou a lista de participantes da nova temporada de Power Couple, após dois anos de hiato. Gretchen (65), que já participou do programa, foi confirmada agora com o atual marido, Esdras (53). Além dela estão confirmados Ana Paula e Antony (Ilhados com a Sogra), Emilyn e Neguinho, Silvia e André (ex-mulher do Mc Catra), Nat e Eike Duarte (ator), Gi e Eros (Ex-Panico), Adriana e Dhomini (Ex-BBB), Bia e Gui (Ex-Carrossel), Giovanna e Diego (De Férias com o Ex), Tali e Rafael Pecina (Jornalista), Francine e Junior (Ex-BBB), Cris e Kadu Moliterno (ator).

Segundo Rodrigo Carelli, diretor criativo de entretenimento da emissora, o prêmio milionário será construído ao longo da temporada. As apostas começam na primeira semana com R$ 40 mil.

