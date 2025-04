Joaquim Lopes chega aos 45 anos com foco em negócio próprio e gastronomia

Conhecido como galã de novelas, Joaquim Lopes é formado em gastronomia e atualmente investe na carreira de chef em restaurante próprio

No dia 25 de abril, o ator Joaquim Lopes chega aos 45 anos. Casado desde 2021 com a cantora Marcella Fogaça, o artista é pai das gêmeas Sophia e Pietra, que completaram 4 anos em março de 2025, e atualmente se dedica à gastronomia. Formado na área, Joaquim segue afastado da televisão com foco em seu próprio negócio, o bar-restaurante Oripi.

Volta às origens

Aos 45 anos, Joaquim decidiu dar um novo rumo à carreira, trocando os estúdios pelos temperos do seu restaurante, o Oripi, inaugurado no final de março de 2025 no bairro do Ipiranga, em São Paulo. O nome do espaço já carrega a essência do projeto: “Oripi” é a junção de “origem” e “Ipiranga”, bairro onde cresceram seu pai, avô e bisavô.

Formado em gastronomia desde 2004, Joaquim passou anos conciliando a arte da atuação com a paixão pela cozinha. Mas o sonho de comandar um espaço próprio falou mais alto. “Talvez o grande sonho da minha vida fosse abrir um restaurante, e eu só estava esperando o momento certo, com as pessoas certas, no lugar certo”, declarou à CARAS Brasil.

Gastronomia e televisão

Embora esteja longe das novelas desde Malhação: Toda Forma de Amar (2019), Joaquim não se despediu da arte. Antes da estreia do Oripi, comandou dois programas de culinária no GNT, unindo suas duas grandes paixões em um formato televisivo.

“Gastronomia para mim também é arte. É um processo criativo, é mexer com os sentidos das pessoas. Quero tocar o paladar, o olfato, a visão... até a audição, com o som do ambiente”, explica.

O Oripi também é fruto de parceria: Joaquim divide a sociedade com amigos como Raoni Carneiro e Julio Loureiro, e juntos construíram um boteco de chef com identidade própria, que pretende valorizar ingredientes brasileiros e narrativas afetivas.

Começo da carreira

Joaquim Lopes tem uma trajetória artística marcada por escolhas variadas, que o levaram do teatro ao estrelato nas novelas e, agora, à gastronomia. Nascido em Campinas, interior de São Paulo, ele se formou em Artes Cênicas pela Escola Superior de Artes Célia Helena e começou sua carreira ainda jovem, aos 19 anos.

Estreou nos palcos em Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, e logo mergulhou em obras densas como Do Lado de Fora da Porta e Nenhum Alguém em Lugar Algum. Sua entrada na televisão aconteceu em 2005, na novela Os Ricos Também Choram, do SBT, e logo se destacou em Amigas & Rivais, interpretando Ulisses.

Na Globo, marcou presença em novelas como Morde & Assopra, Sangue Bom e Império. Em 2016, mostrou outra faceta ao assumir o Vídeo Show como apresentador até 2019. Entre papéis cômicos, dramáticos e a rotina de apresentador, Joaquim mostrou que sabe transitar entre linguagens — e agora leva essa versatilidade para o universo culinário.

