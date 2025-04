Looks dos famosos chamam a atenção em festa de Dona de Mim

O elenco da novela Dona de Mim, que deve estrear no final do mês na Rede Globo, arrasou nos looks para a festa da novela. Confira!

Nesta quarta-feira, 16, aconteceu a festa da novela Dona de Mim, que tem estreia prevista para o dia 28 de abril na Rede Globo.

O evento aconteceu no Museu de Arte do Rio, localizado no Rio de Janeiro, e contou com grande parte do elenco da trama.

Os atores arrasaram na produção e fizeram questão de posar para os fotógrafos de plantão. Camila Pitanga, por exemplo, apostou em um vestido preto com transparências estratégicas. Já Clara Moneke usou um vestido tomara que caia dourado e repleto de brilho.

Protagonista truqueira

Você sabe o que é uma pessoa "truqueira"? Usado com maior frequência no universo LGBTQIA+, o termo remete a alguém cheio de truques, que gosta de levar vantagens em cima dos outros, enrolar. Apesar da designação, ser "truqueiro" está longe de ser um vilão. Quem ainda não entende isso, saberá melhor a partir de 28 de abril com a estreia de Dona de Mim, a nova novela das sete da Globo.

Criada e escrita por Rosane Svartman (55), a nova trama da emissora carioca trará uma mocinha um pouco "truqueira" para sua história principal. Essa é a aposta da autora para Leona, personagem de Clara Moneke (26), que vive sua primeira protagonista em seu segundo folhetim da novelista.

Durante coletiva virtual de imprensa, Rosane contou que assim como Sol, sua última protagonista de Vai na Fé (2023), a moça também terá um fantasma, um trauma, que dessa vez, será a perda gestacional avançada. A situação fez com que ela destruísse tudo a sua volta (desistência do casamento, faculdade...). No entanto, dessa vez, Dona de Mim se diferencia das outras novelas de Rosane, como Bom Sucesso (2019) e Totalmente Demais (2015) uma vez que a protagonista já "começa no buraco".

"Vamos ver se ela consegue sair gigante. É nesse lugar que as pessoas vão se identificar", arrisca a escritora, que analisa o papel das protagonistas de novelas hoje em dia. "As mocinhas mudaram muito ao longo do caminho. Hoje as protagonistas estão mais sofisticadas. As personagens femininas têm mais camadas e a Leo é uma personagem que a gente chama de 'correria'. Tem um bom coração, não quer fazer mal para ninguém, mas se enrola. Ela não é perfeita, é que nem a gente", explica.

