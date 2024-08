Silvio Santos comprou Tabuleiro Ouija antes de morrer; saiba o que é

Em uma de suas últimas compras na internet, Silvio Santos comprou Tabuleiro Ouija; tábua com letras, números e mais tem uso surpreendente

O apresentador Silvio Santos (1930-2024) aprendeu a fazer compras na internet um tempo antes de partir. A revelação foi feita pelo neto, o cantor Tiago Abravanel, durante a entrevista que deu ao Fantástico sobre o falecimento do avô no último sábado, 17.

Durante sua aparição, o ex-BBB comentou que ficou surpreso ao ver o hábito que o dono do baú tinha adquirido e ainda mais surpreendido com um item que ele comprou: o Tabuleiro de Ouija. A tábua com letras, números e símbolos com indicador móvel é usada para falar com espíritos.

Isso mesmo, Silvio Santos, segundo contado por Tiago, teria comprado o objeto. Com ele, acredita-se que são formadas frases e outras coisas para a comunicação com o mundo espiritual, conforme a crença popular. A ideia é que a peça móvel se desloque pelo tabuleiro sozinha, como se uma força espiritual agisse sobre ela. E assim as mensagens seriam feitas pelos espíritos para a pessoa que está usando o objeto.

“A vida dele era assistir televisão, agora no final então, ele assistia séries, filmes. Acho que agora, mais pro fim assim, ele descobriu a internet e tava fazendo compras online. Eu falei assim ‘Quê? Tá comprando on-line?’. Imagina uma pessoa nunca imagina que, do outro lado da tela, o Silvio Santos está comprando um negócio de alguém que tá revendendo”, contou Tiago Abravanel.

E continuou: “E ele comprava as coisas mais inusitadas”, recordou, antes de ser perguntado pela repórter sobre o objeto diferente. E ele contou: “Aquele tabuleiro que tem as letras assim [Ouija] e conversa com o copo, sabe? Meio místico”, afirmou.

