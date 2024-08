Carlos Alberto revela motivo de briga por 11 anos com Silvio Santos

Em entrevista a Cesar Filho, Carlos Alberto revela o que aconteceu para ter ficado 11 anos sem falar com Silvio Santos até estreia no SBT

A briga entre Carlos Alberto de Nóbrega e Silvio Santos é algo que causa curiosidade em muita gente. Afinal, qual seria o motivo que teria afastado os dois comunicadores por 11 anos? Em entrevista ao SBT para Cesar Filho, o comandante de A Praça é Nossa revelou o que aconteceu.

Dois dias antes da morte do dono do baú, o comediante contou o que ocorreu entre eles no passado. Para quem não sabe, o pai de Carlos Alberto, Manoel de Nóbrega, deu o primeiro emprego para o dono do SBT na rádio e o ajudou bastante no início da carreira. Além disso, o radialista foi quem criou o Baú da Felicidade, que estava falindo até Silvio Santos entrar como sócio.

Apesar disso, Carlos Alberto declarou que ele foi mais amigo do empresário e em seguida comentou com Cesar Filho que não sabia nem o que era Programa Silvio Santos e os artistas que frequentavam a atração, pois, em sua casa era proibido acompanhar o apresentador por conta do ressentimento que tinha por ele até tudo ser resolvido e começar no SBT.

"Por um erro, por causa do meu pai, meu pai me escondeu um negócio, quando o Silvio ganhou aquela televisão do Rio, TV Corcovado, foi meu pai que conseguiu e ele tinha 10% das ações, quando o meu pai morreu aí o Silvio disse: 'ah vem aqui, seu pai me deu uma procuração passando esses 10% pra mim', eu não acreditei naquilo, porque meu pai nunca me enganou, porque meu pai não me disse isso", relembrou.

E falou que as pessoas começaram a dizer: "Tá vendo, o Silvio te roubou". Carlos Alberto então continuou: "Eu tinha perdido meu pai em março, minha mãe em dezembro, os dois com câncer, eu perdi o chão, aí eu fiquei 11 anos, não conhecia o programa do Silvio, não conhecia o Sérgio Malandro, não conhecia aquela turma toda, porque era proibido na minha casa assistir o TVS".

O apresentador então apontou a importância do dono do SBT em sua vida. "Talvez o dia mais importante da minha vida foi minha estreia no SBT, primeiro que o Silvio falou mais de uma hora, foi a maior declaração de amor que um homem pode fazer".

Carlos Alberto então relembrou o momento que falou do distanciamento com Silvio ao iniciar seu trabalho na emissora. "Nós ficamos 11 anos brigados, não quero e não tenho idade pra ficar mais 11 anos brigado com você, então só vou te pedir uma coisa, a tua palavra, ninguém vai se meter no meu programa e ele falou: 'te dou a minha palavra'".

Carlos Alberto já tinha falado da briga

A história sobre a briga de Carlos Alberto de Nóbrega e Silvio Santos já foi assunto de uma antiga entrevista no programa Tricotando, da RedeTV. Na época, Nóbrega entregou o motivo para ter ficado 11 anos sem falar com o amigo.

"Nós tivemos um desentendimento. Primeiro porque ele estava deslumbrado pelo sucesso extraordinário que ele estava fazendo, pelo dinheiro que estava ganhando, pelo poder, porque poder é pior do que dinheiro, certo?! E eu tinha perdido meu pai e minha mãe com câncer estava completamente desequilibrado, e eu era um cara estourado e eu briguei com ele", revelou ele em 2019.

Contando detalhes sobre a briga, o astro disse que os dois estavam com os ânimos muito exaltados, por isso, acabaram falando palavras um tanto quanto ofensivas, o que acabou magoando os dois e ocasionando este distanciamento por um longo período.

"Ele me falou umas coisas que doeram, eu também falei coisas que doeram. Fiquei 11 anos sem falar com Silvio Santos e eu morria de saudades dele porque nós éramos muito amigos, muito amigos”, pontuou Carlos Alberto.