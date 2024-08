O ator Tiago Abravanel contou que Silvio Santos gostava de assistir séries e filmes e relembrou um hábito inusitado do avô

O ator Tiago Abravanel deu uma entrevista ao programa Fantástico, da Globo, para falar sobre a morte do avô, o apresentador Silvio Santos (1930-2024). Durante o papo, ele contou que seu avô gostava de assistir séries e filmes e também passou a fazer compras de itens inusitados na internet.

“A vida dele era assistir televisão, agora no final então, ele assistia séries, filmes. Acho que agora, mais pro fim assim, ele descobriu a internet e tava fazendo compras online. Eu falei assim ‘Quê? Tá comprando on-line?’. Imagina uma pessoa nunca imagina que, do outro lado da tela, o Silvio Santos está comprando um negócio de alguém que tá revendendo”, iniciou ele.

E continuou: “E ele comprava as coisas mais inusitadas”, recordou, antes de ser perguntado pela repórter sobre o objeto diferente. E ele contou: “Aquele tabuleiro que tem as letras assim [Ouija] e conversa com o copo, sabe? Meio místico”, afirmou.

Em outro trecho do programa, ele relatou como foi a cerimônia de sepultamento do avô, que não quis velório. "Foi como ele queria. Simples, com as filhas, a esposa, os netos, os bisnetos, os amigos mais próximos, os colega de trabalho, o José, que trabalha na casa dele, a Raimunda, camareira dele… Foi muito especial porque foi como ele queria, simples, delicado, íntimo. Para que a gente faça a despedida do Senor Abravanel e para que o silvio Santos fique na nossa memória”, detalhou.

E o ator disse também que a família se reuniu no sábado, 17, após a morte de Silvio Santos. "Sem ostentação, sem alarde… Todo mundo junto se cuidando, se abraçando e lembrando de quem ele foi para cada um”, relembrou.

Silvio Santos faleceu no sábado, dia 17, após cerca de 16 dias internado em um hospital de São Paulo. Aos 93 anos, ele morreu devido a uma broncopneumonia causada por uma infecção de H1N1. Seu corpo foi transferido diretamente da unidade médica para o cemitério, onde passou por rituais judaicos antes de ser sepultado na manhã deste domingo, dia 18, em uma cerimônia reservada.