Adriane Galisteu esbanja beleza com vestido preto no palco do Teleton

A apresentadora Adriane Galisteu marcou presença no palco do Teleton, exibido no SBT. A abertura de mais uma maratona em prol da AACD aconteceu na noite de sexta-feira, 8, e contou com diversos outros famosos de emissoras como a TV Globo.

A comandante de 'A Fazenda 16', da Record TV, esbanjou beleza e elegância na atração com o look escolhido deste ano. Usando um vestido longo preto com muito brilho e plumas, Adriane foi recebida no palco por Fátima Bernardes e Celso Portiolli.

"São tantos anos, tantas histórias neste palco. Me sinto tão honrada e tão feliz de participar da festa do amor. Sempre falei que isso aqui é o momento em que a família Teleton, SBT e AACD se une para falar do que temos de melhor, que é o amor", declarou a loira em sua entrada.

Para complementar a produção belíssima da noite, assim como costuma aparecer em edições do reality show rural da Record, Adriane Galisteu apostou em um chapéu estiloso, da mesma cor do vestido, coberto de brilhos. Por meio de suas redes sociais, a apresentadora compartilhou com os seguidores alguns registros especiais da ocasião.

"Mais um ano fazendo parte da história incrível do Teleton. Um tiquinho dessa noite pra vocês", escreveu ela na legenda da postagem. A famosa ainda foi acompanhada ao SBT com o marido, Alexandre Iódice, e o filho do casal, Vittorio, de 14 anos.

Confira o look de Adriane Galisteu para o Teleton:

Adriane Galisteu no Teleton - Foto: Lourival Ribeiro / SBT

Adriane Galisteu no Teleton - Foto: Rogerio Pallatta / SBT

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu (@galisteuoficial)

Adriane Galisteu relembra fase delicada

Recentemente, a apresentadora Adriane Galisteu usou as redes sociais para falar sobre os sintomas da menopausa. Nos stories do Instagram, ela contou que recorreu a reposição hormonal como tratamento.

O vídeo foi uma resposta a uma influenciadora de quem ela não contou o nome, que diz ter se tratado apenas com praticando exercícios físicos. "Passei pelo terror de todos os sintomas da menopausa. Nós somos mulheres iguais, porém muito diferentes", iniciou a loira; confira mais detalhes!