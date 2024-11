Eliana volta ao SBT e esbanja elegância com vestido branco

Madrinha do Teleton, Eliana retornou aos estúdios do SBT após romper o contrato para uma noite de solidariedade e chama atenção com seu look impecável

A apresentadora Eliana caprichou na escolha do seu look para a abertura de mais uma maratona do Teleton, no SBT, em prol da AACD. Na noite desta sexta-feira, 8, a estrela voltou aos estúdios da Família Abravanel após romper o contrato no meio do ano e assinar com a Globo.

Desde que deixou o SBT, Eliana sempre manteve a promessa de que iria voltar à emissora para ser madrinha do Teleton 2024 e ela cumpriu. A loira surgiu no palco durante a abertura e ao lado de Celso Portiolli com um vestido branco com estampa de flores e muito brilho.

Nas redes sociais, ela celebrou a oportunidade. "Já são mais de 10 anos como madrinha do Teleton, uma missão linda, que carrego com tanto amor e orgulho. Hoje, estarei mais uma vez abrindo a nossa maratona do bem! Não vejo a hora de dar um abraço apertado nos meus afilhados da @aacdoficial , e de compartilhar esse momento com todos vocês", contou.

Eliana no Teleton 2024 - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

Eliana no Teleton 2024 - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

Look de Eliana

A apresentadora Eliana caprichou na escolha do seu look para prestigiar o evento Upfront, da Globo. Ela surgiu com um vestido longo branco e com aplicações brilhantes. O modelito chamou a atenção pelos recortes estratégicos e a fenda na perna.

O look de Eliana contou com um recorte na região da cintura, que deixou à mostra o corpo sarado da musa. Além disso, o modelito também tinha um laço no ombro e outro na cintura.

“Hoje acordei com uma única frase em mente: obrigada Deus. Foi muito especial estar no palco do #upfront2025, apresentando um pouco do que planejamos para o próximo ano. Já já eu mostro mais detalhes dessa noite que eu só poderia chamar de memorável e inesquecível", disse ela.