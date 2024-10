Silvia Abravanel abre o jogo sobre as personalidades das irmãs

Filha de Silvio Santos, a apresentadora Silvia Abravanel revela sobre as irmãs e aponta de qual delas sente mais medo

A apresentadora Silvia Abravanel revelou detalhes sobre as personalidades das irmãs. Filha de Silvio Santos, ela tem cinco irmãs: Cintia, Daniela, Patricia, Rebeca e Renata. Em entrevista no podcast Tagarelando, a comunicadora apontou que todas possuem algo em comum.

“São mulheres de gênio e personalidade muito fortes mesmo. Meus pais criaram seis leoas ferozes, muito bravias, com muita personalidade”, contou ela.

Então, Silvia contou que sente mais medo da Renata, que é a caçula. “Eu falei esses dias para a minha mãe que ela pagou a língua, porque ela teve outra ariana, que é a Renata, presidente da holding, que também é brava, brava demais. Eu tenho medo da Renata”, contou.

Logo depois, ela comentou que Daniela é a mais tranquila e Rebeca é a mais ponderada. Por fim, Silvia contou que tem uma ótima relação com as irmãs. “São todas muito bravas, todas muito de personalidade, mas a gente não sai se matando por aí. Mas é aquela coisa: quer quer, não quer, não quer”, finalizou.

Silvia Abravanel abre o jogo sobre casamento com cantor

Silvia Abravanel tem planos para o casamento com o sertanejo Gustavo Moura. Os dois estão juntos há cerca de dois anos e vivem juntos, porém, a apresentadora não considera a atual situação como um casamento.

"Ele fala que já somos casados, mas não somos casados. Morar junto, amiga, como todo mundo fala, para mim, não é casar", diz Silvia Abravanel, em entrevista à CARAS Brasil. "Eu fui criada para casar, ele foi criado para amigar. Eu não sirvo para isso."

"Tem que ter aquele pacto com Deus. Não quero festa, não quero véu de noiva, não quero nada disso. Quero aliança", completa a apresentadora. Para ela, é mais correto fazer o casamento no civil, para assinar um contrato de compromisso com a pessoa amada.

