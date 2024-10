Silvia Abravanel dá detalhes de seu casamento rústico: 'Vou casar de bota'

Faltando poucos dias para se casar com o sertanejo Gustavo Moura, Silvia Abravanel dá detalhes de cerimônia rústica e revela que usará botas no evento

A apresentadora Silvia Abravanel se casará nos próximos dias com o cantor Gustavo Moura. Ao participar do podcast PodMais, de Laura Portiolli, filha de Celso Portiolli, a famosa contou que a cerimônia acontecerá no dia 26 de outubro e no haras da família.

Formada em Medicina Veterinária, a herdeira de Silvio Santos ama animais e o estilo sertanejo de música, por isso, escolheu o local para oficializar sua relação com o artista, de quem está noiva desde 2022. Silvia Abravanel então contou que usará botas em seu look e que os convidados já foram orientados a fazerem o mesmo para não passarem perrengue no local.

"O vestido já escolhi, já tá tudo certinho, a gente vai casar em um haras, no nosso haras, então vai ser uma coisa bem rústica, bem nossa cara, tô falando até pros convidados todos irem de bota. Eu vou tá bota, minha bota eu até comprei em um site de compra e minha bota é branca e é de cano longo, vou casar de bota", revelou um pouco de seu estilo autêntico.

Ainda nos últimos dias, Silvia Abravanel levantou suspeitas de já ter se casado com Gustavo Moura ao postar uma foto dizendo que fariam uma mini lua de mel. O casal foi para os EUA antes de acontecer a cerimônia tão esperada.

Silvia Abravanel abre o jogo sobre casamento com cantor

Silvia Abravanel tem planos para o casamento com o sertanejo Gustavo Moura. Os dois estão juntos há cerca de dois anos e vivem juntos, porém, a apresentadora não considera a atual situação como um casamento.

"Ele fala que já somos casados, mas não somos casados. Morar junto, amiga, como todo mundo fala, para mim, não é casar", diz Silvia Abravanel , em entrevista à CARAS Brasil. "Eu fui criada para casar, ele foi criado para amigar. Eu não sirvo para isso."

"Tem que ter aquele pacto com Deus. Não quero festa, não quero véu de noiva, não quero nada disso. Quero aliança", completa a apresentadora. Para ela, é mais correto fazer o casamento no civil, para assinar um contrato de compromisso com a pessoa amada.