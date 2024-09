SBT entra na onda e cria coreografia inusitada para novela Pé de Chinesa

A novela falsa Pé de Chinesa virou uma sensação desde que surgiu nas redes sociais e extrapolou até os limites das emissoras

Uma novela de Gloria Perez ambientada na China, com Jade Picon e Davi Brito, vencedor do BBB 24, como protagonistas? Pé de Chinesa! A suposta produção da Globo sequer existe e foi criada como uma brincadeira pelos internautas. Mas acabou viralizando e extrapolou os limites das emissoras.

A suposta trama virou tema no SBT de uma coreografia inusitada no quadro Orgulho da Mamãe, do Circo do Tiru. A apresentação foi publicada nesta segunda, 02, no perfil oficial da emissora no Instagram com uma menção direta ao folhetim criado pelos internautas.

No vídeo, o participante Mattheus Ohara subiu ao palco vestindo um roupão com estampa inspirada no qipao, o tradicional vestido chinês. Ele completou o visual com uma peruca de cabelos pretos e um bigode falso.

Ele executa alguns movimentos e se agacha, quebrando uma tábua com o dorso da mão. De repente, ele tira o roupão, a peruca e o bigode falso, e começa a dançar funk. Enquanto o participante rebolava, os jurados Marcia Dantas, Marcão do Povo, Ovelha e Igor Guimarães assistiam surpresos.

Apesar de ele ter dançado um remix de músicas funk na apresentação original, o SBT editou o vídeo, inserindo a música Samba de Dragão, criada por Inteligência Artificial como trilha sonora da novela fictícia. "Olha só que demais a coreografia oficial de Pé de Chinesa", brincou o perfil da emissora na legenda da publicação.

Ana Maria Braga entra na brincadeira da novela Pé de Chinesa

E a apresentadora Ana Maria Braga compartilhou algumas fotos em que aparece com um look vermelho estampado. "Perguntaram se farei uma participação especial em Pé De Chinesa. Não nego, nem confirmo", escreveu a famosa na publicação.

Rapidamente, o post gerou muito entretenimento nas redes. "Torcemos para que tenha participação grande Ana", disse um internauta. "Eu estou chorando de rir", escreveu outro.